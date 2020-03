Parking domein Ravenhof wordt afgesloten emz

27 maart 2020

16u01 0 Stabroek De parking aan het domein van het Kasteel Ravenhof in Putte (Stabroek) is op vrijdag afgesloten. Volgens het Stabroeks gemeentebestuur oefende de parkeerplaats van het Agentschap voor Natuur en Bos immers een verkeerde aantrekkingskracht uit in de coronacrisis, waarin op maximale wijze contact vermeden moet worden.

Door de strenge coronamaatregelen is wandelen of fietsen een van de weinige recreatieve activiteiten in de buitenlucht die nog toegestaan is. Daardoor reden verschillende wandelaars met hun auto naar het domein Ravenhof om dat gebied te verkennen. Dat betreurt het Stabroekse gemeentebestuur. “De verplaatsing naar de parking is niet-essentieel en is dus wel verboden. We roepen iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven”, klinkt het. Wie in de buurt woont, mag nog wel komen wandelen op het domein.