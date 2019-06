Park en speeltuin gesloten door processierups Alfons Schryvers

27 juni 2019

13u15 0 Stabroek De processierups dwingt het Stabroekse gemeentebestuur tot het nemen van drastische maatregelen. Vanaf nu is het park achter het gemeentehuis gesloten voor iedereen. Ook de speeltuin is er niet toegankelijk.

“Het was niet langer verantwoord om publiek toe te laten in ons park”, zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). “De hinder werd te groot. Onze vrijwillige brandweer heeft nog geprobeerd om de processierupsen te verdelgen maar onze mensen kunnen maar werken tot op een hoogte van vijf meter. De rupsen nestelen ook veel hoger en blijven dus voor jeukerige overlast zorgen. We zijn op zoek naar een gespecialiseerde firma om de nesten weg te branden maar met dit hete weer is dat niet vanzelfsprekend. In de gemeente is dit de enige plaats waar de processierups zo welig tiert.”

Het park en de speeltuin blijven gesloten zolang de processierups hinderlijke jeuk kan veroorzaken. Voor de rest lijkt het probleem elders min of meer onder controle. In het Moretusbos staan ook eikenbomen en ook op enkele privégronden.