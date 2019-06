Pancake Fly-In op vliegveld Hoevenen Alfons Schryvers

11 juni 2019

12u28 0

Zondag 16 juni, van 10 tot 18 uur, organiseert de vliegclub Hoevenen een Pancake Fly-In. Alle bezoekende piloten, en passagiers, krijgen gratis pannenkoeken aangeboden. Andere bezoekers mogen er, onder begeleiding van bestuursleden, tussen de vliegtuigen wandelen om ze eens van dichtbij te bekijken. Misschien mogen ze ook wel plaats nemen in één van de toestellen. Ook voor de bezoekers zijn er pannenkoeken te verkrijgen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om voor één dag lid te worden en op die manier, voor een aantrekkelijk bedrag, met een sportvliegtuig een toer over de haven en Kalmthoutse heide te kunnen maken. Op, en rond, terrein van het vliegveld aan de Dijkstraat in Hoevenen is voldoende parking.