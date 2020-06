Opnieuw boeken uitkiezen in de bibliotheek vanaf 1 juli emz

24 juni 2020

15u02 0 Stabroek De hoofdbibliotheek in de gemeente Stabroek en bibliotheekfiliaal in deelgemeente Hoevenen zullen vanaf woensdag 1 juli heropenen. Een fysiek bezoek is dus opnieuw mogelijk. Vanaf dan is het ook niet meer mogelijk aanvragen te doen voor de afhaalbibliotheek.

De heropening gaat gepaard met een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen. Bij de bib van Stabroek moeten de gebruikers binnengaan langs de achteringang aan de kant van de parking. Hand ontsmetten is verplicht. Het gebouw verlaten gebeurt via de voorkant van het gebouw aan de kant van de Smoutakker. Computers zijn raadpleegbaar voor internetgebruik. Het leescafé hervat, maar daar is eveneens een sociale afstand van kracht. Kopiëren en afdrukken is opnieuw mogelijk.

In het filiaal in deelgemeente Hoevenen moeten gebruikers eveneens hun handen ontsmetten aan de ingang. Er mogen maximaal tien personen tegelijkertijd binnen. Er kan nog geen gebruik gemaakt worden van opzoek- of internetcomputers. Afdrukken of kopiëren is nog niet mogelijk.