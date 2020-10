Ook Heemkring Molengalm gaat digitale tijdperk in emz

02 oktober 2020

11u06 0 Stabroek De Stabroekse Heemkring Molengalm wil niet achterblijven. De heemkundige kring heeft sinds donderdag een eigen website.

Wie denkt dat een heemkundige kring enkel een lokaaltje heeft vol historische archieven van lokale krantenartikelen, teksten, beelden, postkaarten, foto’s van plaatselijke figuren... slaat in Stabroek de bal mis. Heemkring Molengalm is sinds donderdag 1 oktober te vinden in de digitale wereld met een eigen website.

Groter publiek bereiken

De focus van de heemkundige kring blijft liggen op het driemaandelijks tijdschrift. “We willen met de website het publiek bereiken dat op zoek is naar het verleden”, vertelt raadslid van de heemkring Swa Lenaerts. Op de webpagina staan onder meer de titels van de artikels van de magazine van Heemkring Molengalm. Geïnteresseerden kunnen dan per e-mail contact op kan nemen met de vereniging.

Verder lanceert de heemkring vragen naar documentatie over een bepaald thema met een lokale link. Daarnaast zijn er foto’s te vinden van de gratis rondleidingen die Heemkring Molengalm organiseert. Ook evenementen zullen via de website aangekondigd worden.

De website is te vinden via www.heemkringmolengalm.be.