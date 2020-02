Onderwijsraad richt infoavond in over verslavingspreventie bij jongeren emz

24 februari 2020

17u24 2 Stabroek De onderwijsraad van de gemeente Stabroek richt een infoavond in over verslavingspreventie bij jongeren. Die vindt plaats op maandag 27 april

Alcohol, sigaretten en soft- of harddrugs zijn allerlei middelen waarmee jongeren in aanraking kunnen komen. Het gebruik daarvan kan echter een verslaving tot gevolg hebben. Om dat te vermijden, houdt de onderwijsraad van de gemeenteraad een infoavond over verslavingspreventie. Daarbij wordt gepoogd een antwoord te geven op allerlei vragen van ouders als ‘Welke signalen herken ik?’, ‘Is mijn kind verslaafd’ en ‘Wat kan ik doen?’.

De infoavond vindt plaats op maandag 27 april in de middelbare school PITO op het Laageind nummer 19 in Stabroek om 19 uur. Inschrijven gebeurt via mail via onderwijsraad@stabroek.be.