Oehoe maakt opmars in Antwerpse rand: al vier jaar een exemplaar rond gemeentehuis Stabroek emz

05 januari 2020

16u30 0 Stabroek Afgelopen week beweerde een vrouw op Facebook dat haar hond van ongeveer 8 kilogram aangepakt was door een grote oehoe. Volgens Marcel Peeters van Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Hoogboom in Kapellen is dat een broodje-aap-verhaal: “Onmogelijk. De oehoe neemt zijn prooi mee naar zijn nest. Maar de twee exemplaren in ons verblijf kunnen nog niet eens een diepvrieskip van 2 kilogram optillen”, beargumenteert hij. Dat de enorme uil wel aan een opmars bezig is in Antwerpse randgemeentes staat als een paal boven water.

Ook aan het gemeentehuis van Stabroek vliegt al minstens vier jaar een oehoe rond. In eerste instantie is dat onverwacht, omdat de oehoe van nature een bosuil is. De populatie oehoe’s bestaat echter niet alleen uit wilde exemplaren, maar ook uit uilen die ontsnapten of vrijgelaten werden door valkeniers: “Die zijn gewend om in de buurt van mensen te zijn. Daarnaast komen ook wilde exemplaren in woonwijken, aangezien mensen zorgen voor afval, wat gepaard gaat met ratten. Ratten vormen dan weer een belangrijke prooi voor de oehoe”, legt Marcel uit.

Ook al voeden oehoe’s zich met zoogdieren als ratten, egels en kleine vossen of andere kleinere uilensoorten, toch is het onmogelijk voor de grote uil om een hondje als prooi te zien en daarna mee te nemen naar zijn nest: “Mensen denken dat als de oehoe in de buurt is, hij meteen komt om hun huisdieren te pakken. Meestal komt hij dan gewoon om eten vragen. Bovendien waren in de tuin van de vrouw in kwestie drie andere honden aanwezig. Een oehoe gaat echt zijn leven niet wagen om een hond te grijpen”, aldus Marcel.

Comeback

De laatste vijf jaar is het aantal oehoe’s in de rand van Antwerpen sterk aan het toenemen. De oehoe is een van de grootste uilensoorten ter wereld met een vleugelspanwijdte van 1 meter 90. De imposante vogel met oranje ogen en grote oorpluimen wordt meer en meer gespot, ook al is hij vooral actief tijdens de schemeruren: “Niet alleen in de Kapelse wijk Hoogboom, maar ook in Brasschaat en Brecht zit een koppeltje oehoe’s. In Wuustwezel bracht een familie zelfs een kleintje groot dat uit z’n nest was gevallen”, zegt Marcel.

De oehoe heeft verder nog wel groeimarge in de Antwerpse randregio volgens Marcel: “In de toekomst zullen er nog wel bijkomen. We zullen nooit kunnen spreken van een massale aanwezigheid, aangezien het jachtterritoriumgebied van de oehoe een groot aantal vierkante kilometers bedraagt. Het voordeel voor de mens is wel dat deze evolutie op termijn minder ratten zal betekenen.”