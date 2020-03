Nutswerken Dorpsstraat en Laageind stilgelegd door coronacrisis emz

24 maart 2020

15u16 0 Stabroek Wegens de huidige coronacrisis zijn de nutswerken in kader van de heraanleg van de Dorpsstraat en Laageind (N111) in Stabroek voor onbepaalde duur stopgezet. De werfzone is ondertussen opgeruimd. De aannemer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) hoopt wel vanaf 20 april te kunnen starten met de effectieve vernieuwing van de N111.

Sinds eind september 2019 vonden op vraag van het AWV verschillende werkzaamheden plaats op de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Tot voor kort waren de nutsmaatschappijen aan het werk. De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die daaruit voortvloeien, hebben echter ook gevolgen voor de wegenbouwsector. Daarom werden de nutswerken voor onbepaalde duur op pauze gezet: de aannemer heeft ondertussen de sleuven gedicht of lokaal van een bruggetje voorzien en de werfsignalisatie werd aan de kant gezet. Nergens ondervindt de weggebruiker nog hinder. Op dit moment kunnen de nutsmaatschappijen nog niet inschatten welke impact de stopzetting op hun verdere werkplanning zal hebben.

Infofolder

Ondanks de huidige stilstand hoopt de aannemer van het AWV nog steeds op maandag 20 april te kunnen starten met de effectieve vernieuwing van de N111. Momenteel gebeuren al enkele voorbereidingen zonder dat die een invloed hebben op het verkeer. De aanpak en fasering van de hoofdwerken zullen de buurtbewoners kunnen lezen in de infofolder, die deze week verspreid wordt in de brievenbussen en ook op de website van het AWV beschikbaar is.

De verschillende partijen als het AWV, rioolbeheerder Aquafin en de gmeente Stabroek hadden die werfaanpak ook graag mondeling aan de bewoners en handelaars toegelicht tijdens een infomarkt. Door de huidige situatie is dat echter niet langer mogelijk. De projectpartners bekijken of en wanneer een nieuwe infomarkt zou kunnen plaatsvinden.

De infofolder is momenteel al te lezen op de website van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.