Nieuwe verkeersafwikkeling wijk Schoem Alfons Schryvers

18 november 2019

12u00 0

Voor de realisatie van het project Schoem, op de binnengronden van de Kerkstraat in Hoevenen, werd al een nieuwe straat aangelegd; de August Huybrechtslaan. Voor een vlotte verkeersdoorstroming in heel de wijk komen er nu extra verkeersmaatregelen.

Er wordt enkel richting ingevoerd in de August Huybrechtslaan, tussen de Kerkstraat en de Eduard De Beukelaerlaan, met als toegelaten rijrichting van Kerkstraat tot aan de Eduard De Beukelaerlaan. Er komt ook enkel richting in de Eduard De Beukelaerlaan, tussen de August Huybrechtslaan en Eduard De Beukelaerlaan 12, met als toegelaten rijrichting van August Huybrechtslaan naar huisnummer 12. Om de circulatie rond te maken komt er ook enkel richting in de Eduard De Beukelaerlaan, tussen het hoekpand Eduard De Beukelaerlaan 14 en Kerkstraat, met als toegelaten rijrichting van Eduard De Beukelaerlaan naar de N114. Met deze verkeerswijziging kan in de wijk enkel nog langs de August Huybrechtslaan ingereden, en langs de Eduard De Beukelaerlaan uitgereden worden. Deze maatregelen gelden niet voor fietsers. In de gehele wijk wordt zone 30 met een zonaal parkeerregime. Om de fietsers te beschermen komen er in de Eduard De Beukelaerlaan langs beide zijden van de straat paaltjes bij de aansluiting met de N114 (Kerkstraat), gekoppeld aan een fietssuggestiestrook. Op deze manier wordt het visueel duidelijk dat het een enkele richting straat is en wordt foutief afslaan fysiek onmogelijk gemaakt.