Nieuwe kindergemeenteraad kan werkjaar starten Alfons Schryvers

30 september 2019

14u13 0

In de raadzaal van het Stabroekse gemeentehuis is de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Schepen van jeugd Liesbeth Bardyn (CD&V) heette iedereen welkom en was blij met de jonge afgevaardigden van 4 scholen. De kindergemeenteraadsleden moeten uitgroeien tot ambassadeurs en aanspreekpunt voor hun school. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waar de kinderen de te behandelen thema’s zelf kozen, worden er nu 2 vooropgesteld. Men koos voor verkeersveiligheid en pleegzorg. Tot het einde van het jaar zal men werken rond verkeersveiligheid in het bijzonder rond de scholen De Rekke en Sint-Calasanz in Hoevenen. Alle kinderen legden de eed af en er werd een kinderburgemeester verkozen. Hiervoor waren vijf kandidaten: drie meisjes en twee jongens. Na een geheime stemming werd Elise Steurs aangesteld als kinderburgemeester. De kindergemeenteraad is samengesteld uit Silke Zegels, Frauke De Schutter, Flo Huybrechts , Jillian Hoogers, Elien Aertssen, Mathieu Van Overloop, Daan Bogaerts, Seppe Hendrickx, Lore Bon, Celestia Yang en Lars De Rybel.