Nieuwe gemeentelijke website nu ook als app op je smartphone Alfons Schryvers

30 december 2019

11u10 0 Stabroek De gemeente Stabroek heeft haar hoofdwebsite en jeugdwebsite vervangen. Ook de projectsite Stabroek mobiel werd vernieuwd.

Bezoekers kunnen op de hoofdwebsite nu informatie terugvinden van het OCMW én van de gemeente. De websites zijn gebouwd volgens het mobile first-principe. Dat wil zeggen dat de websites ‘mobile’-vriendelijk zijn en automatisch de inhoud aan het schermtype aanpast. Dat was nodig want ongeveer 65 procent van het onlineverkeer gebeurt via smartphones en tablets. Je kunt de website dan ook toevoegen als app aan het startscherm van je smartphone.

Vernieuwend is de integrale publicatie van de besluiten van college, vast bureau, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn en de eigen productcatalogus. De nieuwe site is te raadplegen via www.stabroek.be