Nieuwe coronatestpost in Stabroek wordt begin volgende week actief emz

03 augustus 2020

19u49 20 Stabroek Op vraag van de lokale huisartsenkring MediNet BeZaLiSt (Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Stabroek) wordt een tijdelijk coronatestpunt opgericht in Hoevenen (Stabroek). Die zou tegen maandag 10 augustus operationeel moeten zijn. Daardoor moeten de inwoners van het Antwerpse district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek niet meer per se naar de testlocaties in Brasschaat, Merksem of Op vraag van de lokale huisartsenkring MediNet BeZaLiSt (Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Stabroek) wordt een tijdelijk coronatestpunt opgericht in Hoevenen (Stabroek). Die zou tegen maandag 10 augustus operationeel moeten zijn. Daardoor moeten de inwoners van het Antwerpse district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek niet meer per se naar de testlocaties in Brasschaat, Merksem of Borgerhout (Spoor Oost) om zich te laten testen op Covid-19.

Maandag is de opbouw gestart. De gemeente Stabroek biedt logistieke ondersteuning. Vijf containers die voordien dienst deden als tijdelijke klaslokalen voor de gemeentelijke basisschool De Rekke, werden verplaatst naar het voorste gedeelte van de parking van het sportcomplex Blokwegvelden aan de Kerkstraat. De site is in het bezit van de gemeente. “Die plaats leek ons het meest geschikt. De sportterreinen hebben er geen last van. We voorzien een gescheiden verkeersstroom. Door de coronatestpost te faciliteren, willen wij als gemeente ons steentje bijdragen”, zegt burgemeester Rik Frans.

Dertig testen

De post zal bij de start op iedere werkdag een halve dag bemand zijn. “In de administratieve cabine gebeurt de aanmelding bij een gemeentelijk medewerker. Een test laten afnemen kan immers enkel als een huisarts je eerst doorverwijst. Huisartsen en verpleegkundigen uit de regio nemen de coronatesten af in de testunit. In een halve dag zijn dat er ongeveer dertig”, verduidelijkt Cathleen Gavel, verpleegkundige-vroedvrouw van MediNet BeZaLiSt.

Er is nog wel heel wat werk aan de winkel om de locatie klaar te krijgen tegen volgende week maandag. “Via de labo’s moeten we nog materiaal bijeensprokkelen om te kunnen testen. Daarnaast is er nog nood aan ICT, wifi, laptops... En testen afnemen in een lege box gaat ook niet, dus moet er nog meubilair voorzien worden”, vertelt Gavel.

Merksem en Brasschaat ontlasten

Dankzij dit initiatief worden de coronatesten en de testlocaties beter gespreid over de regio ten noorden van Antwerpen. “We ontlasten het testpunt in Merksem, waar alsmaar meer units komen. Nu zijn dat er al zes. De inwoners van Lillo-Berendrecht-Zandvliet en Stabroek moeten ook niet meer tot in Merksem komen. Die gingen eigenlijk van een redelijk veilig gebied naar een rood gekleurde zone om zich te laten testen. Daarenboven zijn niet alle patiënten even mobiel. Door het nieuwe testpunt kunnen mensen met de wagen binnendoor rijden of moeten ze maar één bus nemen in plaats van te moeten overstappen”, aldus Gavel.

“Aan de testpunten in Merksem en Brasschaat is het al druk genoeg”, vindt ook burgemeester Rik Frans. “Daarnaast haalt een nieuw coronatestpunt druk van de ketel bij de huisartsenpraktijken. Volgens mij gebeuren de coronatesten het meest efficiënt en het best aan een testpost. Die ruimtes kunnen we ook goed ontsmetten. Daarvoor zullen we als gemeente trouwens zorgen.”

Capaciteit verhogen

Momenteel bevindt Stabroek zich met 21 besmettingen per 100.000 inwoners maar net boven de alarmdrempel. “Het aantal besmettingen is gezakt. Het valt hier dus redelijk mee, maar dat kan morgen veranderen”, aldus Frans. Indien de situatie plots zou verslechteren, is de coronapost voorbereid. “Moest er meer vraag naar zijn, kunnen we de post een volledig dagdeel open houden. Die capaciteit kunnen sowieso nog eens verdubbelen. In principe kunnen er nog containers naast de huidige units geplaatst worden. Maar daar wil ik nog niet aan denken. Want als we nu allemaal doen wat we moeten doen, zal de curve normaal gezien afvlakken”, besluit Gavel.