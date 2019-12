Nieuwe borden verwelkomen bezoekers bij Grenspark Kalmthoutse Heide Alfons Schryvers

17 december 2019

11u37 5 Stabroek Grenspark Kalmthoutse Heide heeft vier informatieborden geplaatst aan de onthaalpoorten, en de verschillende parkings, binnen het gebied. Wie het gebied bezoekt, krijgt via de nieuwe borden informatie over wandelroutes en bijzondere bezienswaardigheden in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Er staan informatieborden aan het kasteel Ravenhof in Stabroek, De Vroente in Kalmthout, Hemelrijk in Essen en De Volksabdij in het Nederlandse Ossendrecht.

Het eerste informatiebord werd geplaatst aan de ingang van het Stabroekse kasteel Ravenhof, één van de vier onthaalpoorten. Alle betrokken partners, gemeentebesturen en natuurorganisaties, scharen zich achter een herkenbare uitstraling van heel het natuurgebied van 6.000 hectaren. Op die manier maakt het Grenspark de ambitie waar om over de gemeente- en landsgrenzen heen één natuurgebied te realiseren. De informatieborden zijn voorzien van een informatief drieluik. Er zijn ook 13 startpunten waar bezoekers wandelingen kunnen starten en informatie over het deelgebied en een vernieuwde wandelkaart. “De nieuwe borden illustreren mooi de waarde van het gebied met praktische informatie over waar er kan gewandeld worden. Het is een uitnodiging om stukken natuur te ontdekken waar je misschien nooit eerder was” zegt de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA). Martin Groffen, voorzitter van het Grenspark ziet de informatieborden als een visitekaartje voor een fantastisch gebied met informatie over zaken die niet altijd meteen zichtbaar zijn, maar het gebied maken tot wat het is.