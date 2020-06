Nieuw restaurant La Dolce Picolo beleeft drukke tijden: “We hebben zelfs al klanten moeten weigeren” emz

16u33 2 Stabroek Het nieuwe restaurant ‘La Dolce Picolo’ op het Picoloplein in Stabroek kan terugblikken op een succesvolle eerste twee weken. De verhuis van ‘La Dolce Pitta’ in de Dorpsstraat naar het winkelcentrum bleek ondanks de coronacrisis een goede zet te zijn geweest. “Zelfs klanten uit Nederland hebben ernaar uitgekeken om weer pita bij ons te komen eten”, lacht Fadime Toptas (26), de dochter van zaakvoerder Yadikar Toptas (50).

Al twintig jaar lang baat de Turkse familie Toptas ‘La Dolce Pitta’ uit in de Dorpsstraat in Stabroek. Vanwege de uitbraak van het coronavirus schakelde het restaurant over naar afhaal- en leverdienst. Tijdens de coronacrisis viel hun oog op een handelspand aan het Picoloplein, waar een uitdovende zaak gevestigd was. ‘Brasserie Picolo’ werd omgedoopt tot ‘La Dolce Picolo’. Bij de heropening van de horeca twee weken geleden opende de eetgelegenheid voor het eerst haar deuren. De andere vestiging van de familie Toptas ‘La Dolce Pitta’ zal vanaf juli enkel nog open zijn voor het afhalen en leveren van pita en schotels.

Terras als troef

Aan de nieuwe locatie zijn volgens Yadikars dochters Fadime (26) en Betül (23) heel wat voordelen verbonden. “Bij ‘La Dolce Pitta’ hadden we 120 plaatsen binnen en 40 plaatsen buiten. Maar door de wegenwerken op de Dorpsstraat zijn we onze parking en ons terras kwijt. Hier zijn er 120 plaatsen binnen en 120 op het terras. Plus voldoende parking aan het Picoloplein. Het is wel aanpassen, want we gaan van een avonddienst naar een middag- en avonddienst. En we hebben de menu fors uitgebreid. Naast onze troeven pita en schotels zijn er ook croques, pannenkoeken, wafels, hamburgers, pizza’s, vlees- en visgerechten te verkrijgen.”

Door de coronacrisis beperkt de capaciteit zich zowel binnen als buiten voorlopig tot 60 personen. “Maar we zijn al blij dat we opnieuw een terras hebben, want dat trekt volk. Ondanks de maatregelen zat het hier de eerste twee weken goed vol. Zeker in het weekend. Dat komt ook omdat we het trouwe cliënteel van ‘La Dolce Pitta’ hebben meegenomen. Vorige week vrijdag hebben we zelfs een twintigtal klanten moeten weigeren. Iedereen heeft er toch hard naar uitgekeken om opnieuw onze pita te mogen eten,”, lacht Fadime.

La Dolce Picolo bevindt zich op het Picoloplein 15 in Stabroek. Het restaurant is iedere dag geopend van 10 tot 22 uur. Reserveren kan via 03 321 30 95 of info@ladolcepicolo.be.