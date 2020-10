Nederlandse horeca moet verplicht dicht, grensburgemeesters verwachten geen overrompeling “Wel blijven we waakzaam” emz

13 oktober 2020

21u19 4 Stabroek De Nederlandse horeca moet vanaf woensdagavond de deuren sluiten . De burgemeesters van grensgemeenten Stabroek en Kapellen verwachten niet meteen dat onze noorderburen massaal naar onze cafés en restaurants zullen afzakken. “Ik denk niet dat dit een overrompeling gaat geven. Tegen onregelmatigheden zullen wij uiteraard wel optreden”, aldus Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA).

De Nederlandse minister-president Mark Rutte en minister voor Volksgezondheid Hugo de Jonge kondigden dinsdagavond een gedeeltelijke lockdown af. Die gaat vanaf woensdagavond 22 uur in. Ook de cafés en restaurants moeten sluiten. Eten afhalen is nog wel mogelijk. De maatregelen gelden voor de komende vier weken. Na twee weken wordt er een balans opgemaakt.

Rekenen op gezond verstand

Die beslissing zou wel eens een impact kunnen hebben op de Vlaamse horeca op een steenworp van de grens. Al denkt Rik Frans daar anders over. “Ik denk het niet. Iedereen zal het met de nodige voorzorg met de maatregelen omgaan: ik geloof in het gezond verstand. Toen onze horeca gesloten was, had ik niet het gevoel dat er veel mensen vanuit Stabroek naar Nederland op café of restaurant gingen als onze horeca al of nog gesloten was”, vertelt de Stabroekse burgemeester.

Echt veel cafés en restaurants aan de grens zijn er op het grondgebied van Stabroek niet. “Ze kennen de regels en weten hoeveel volk er in hun zaak mag. Het is onze zaak om op te treden moesten die regels niet nageleefd worden”, aldus Frans.

Waakzaam blijven

In Putte-Kapellen zijn er iets meer cafés dan in Putte-Stabroek, maar qua restaurants blijft het ook maar beperkt. “Dan moeten Nederlanders al doorrijden tot het centrum van Kapellen. En daar zijn de regels streng natuurlijk: mondmaskerplicht, handgel, tafels per 4...”, aldus Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld).

“Ik maak me op dit ogenblik niet meteen zorgen. Een echt grote impact verwacht ik niet. Maar wij gaan wel de volle honderd procent waakzaam blijven en à la minute bekijken of we moeten omschakelen.” Ook hoopt de Kapelse burgemeester snel te kunnen overleggen met de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. “Het is nog afwachten hoe zij de regels gaan implementeren. Worden er grenscontroles voorzien zoals wij eerder gedaan hebben? Of blijven de grenzen open?”

Putte-Kermis evalueren

Ook over Putte-Kermis zal nog samengezeten worden. “Er zijn toch wel wat Nederlanders afgezakt, omdat Putte-Nederland niet meedoet, maar Kapellen en Stabroek in beperkte mate nog wel kermis houdt. Het is blijkbaar toch moeilijk een mondmasker te dragen. We hebben dinsdag extra signalisatie geplaatst en de foorkramers aangegeven dat de spelregels nageleefd worden. Over komend weekend zullen we het toch nog moeten hebben. Zeker nu alles in Nederland toegaat”, zegt Van Mechelen nog.