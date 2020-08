Na zware brand in groentenhal: “Ik hoop dat wij onze klanten kunnen blijven helpen” Patrick Lefelon

08 augustus 2020

14u51 50 Stabroek De brand bij de firma Dobbels-Cuypers op het Laageind heeft de twee grote loodsen volledig in de as gelegd. Ook een kleinere opslagplaats ging in vlammen op. “De brandweer heeft wel keihard gewerkt, daar zijn we dankbaar voor”, zegt Soraya Merzoug die al 25 jaar bij het groentenbedrijf werkt.



Het vuur sloeg kort na 14 uur door het dak van een eerste loods. Volgens brandweercommandant Koen Vanderzwalm stond bij aankomst van de eerste ploegen één loods al volledig in vuur en vlam. “Door de extreme hitte hebben wij uitzonderlijk veel manschappen opgeroepen zodat zij elkaar vlot konden afwisselen. In het totaal is ongeveer een tachtigtal hulpverleners ter plaatse gekomen, zowel van de brandweerzone Rand als van Antwerpen”, zegt Vanderzwalm.

Na ruim twee uur blussen was het vuur gedoofd. Er wass nog wel uren werk voor het nablussen. De twee loodsen zijn volledig verloren. De brand ging ook gepaard met enkele knallen maar dat waren ontploffingen van gasflessen die in de loods stonden. De getroffen firma is een landbouwbedrijf dat aan akkerbouw doet maar ook leveringen van groenten en fruit doet aan schepen in de Antwerpse haven.

Marktwagen vernield

Soraya Merzoug die al jaren bij Dobbels-Cuypers werkt, is er het hart van in. “De zaakvoerster Marie-Thérèse lag te slapen thuis en is door buren verwittigd dat er een brand was. Haar auto is nog op tijd uit de gevarenzone gehaald. De marktwagen waarmee we op de Boerenmarkt in Kapellen staan, is wel vernield. Ook de hal waar we tijdens corona klanten ontvingen, is in vlammen opgegaan. Wij leverden ook aan huis bij oudere mensen die niet meer zo goed te been waren. Die klanten waren altijd bijzonder dankbaar. Een koekje, een koffietje, dikwijls hadden zij iets klaarstaan als ik langskwam. Ik hoop dat wij hen de volgende dagen kunnen blijven verder helpen.”

De rookpluim was kilometers ver te zien en zorgde voor heel wat oproepen bij de 112-centrale. Een op/afrit van de Havenweg A12 is afgesloten. De brandweer raadt iedereen in de buurt aan om de ramen gesloten te houden.