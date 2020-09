Na 5,5 maanden en 6 geschrapte vluchten eindelijk terug thuis uit Kaapverdië: “We gaan zeker nog eens terug” emz

21 september 2020

19u17 0 Stabroek De aanhouder wint. Guido Deckers (72) en Linda Steeman (69) uit Stabroek zijn zaterdag eindelijk thuisgeraakt van hun jaarlijkse overwintering op Kaapverdië. De aanhouder wint. Guido Deckers (72) en Linda Steeman (69) uit Stabroek zijn zaterdag eindelijk thuisgeraakt van hun jaarlijkse overwintering op Kaapverdië. Normaal stond die terugkeer vanop het eiland Sal gepland op 1 april, maar een vlucht naar huis werd door de coronacrisis tot zes keer toe geannuleerd . “Mijn vrouw en ik staan onder dokterstoezicht. Als daar iets was gebeurd, heb je een groot probleem”, zegt Guido.

Uitgeput kwam het koppel zaterdag weer thuis. Het was een reis van 22 uur, terwijl een rechtstreekse vlucht 6 uur duurt. Met een binnenlandse vlucht van vliegtuigmaatschappij Binter vertrokken vrijdag ze vanop het eiland Sal in Kaapverdië, een eilandengroep in West-Afrika. In de Kaapverdische hoofdstad Praia op het eiland Santiago moesten ze dan van 5 uur ’s avonds tot half 2 ’s nachts wachten alvorens ze met de Portugese vliegmaatschappij TAP naar Lissabon konden vliegen. Daar moesten ze nog lopen om hun TAP-vlucht naar Brussel rond 9 uur ’s morgens te halen. Omstreeks half 2 kwamen ze aan in Stabroek.

Geruststelling

Een grote opluchting. Veel langer hoefde het niet meer te duren: al op 10 januari waren Guido en Linda op Sal aangekomen. “Het werd echt tijd. Want elke keer een vlucht gecanceld zien, dat zorgt voor een serieuze terugslag”, aldus Linda. “Eigenlijk was ik altijd pessimistisch, totdat we op het vliegtuig in Praia stapten. Stel u voor dat die vlucht daar geannuleerd zou worden… Als we in Lissabon geraken, zou er geen probleem zijn”, vertelt Guido.

“We zijn allebei ook al wat ouder en staan onder dokterstoezicht. Met mijn hartritmestoornissen ga ik naar een cardioloog. Gelukkig is er daar niets gebeurd, want dan heb je een groot probleem. Er zijn wel ziekenhuizen, maar dat is niet hetzelfde als hier. Mijn vrouw gaat naar de oncoloog. In die zin is het dus zeker een geruststelling dat we thuis zijn, want we hebben toch een aantal raadplegingen en onderzoeken gemist”, verklaart Guido.

Thuis werk genoeg

Aangezien Kaapverdië een rode zone is, moeten Guido en Linda nog een coronatest ondergaan en verplicht in isolatie. “Met de quarantaine straffen ze ons niet. We gaan geen onnodige risico’s nemen voor onszelf of andere mensen. En we hebben hier nog werk genoeg: de tuin en vijver moeten we dringend eens onder handen nemen.” Gelukkig heeft hun dochter al frietjes en boodschappen gebracht. “Het was een emotioneel weerzien”, zeggen ze.

Zeker nog terug

Door het coronavirus is de laatste overwintering in de afgelopen tientallen jaren wel wat anders gelopen dan verhoopt. “Ik vond het vooral heel jammer dat de stranden afgesloten waren”, zegt Linda. Een financiële kater is het niet echt. “We huurden het appartement van een vriend van onze dochter. Daar konden we gelukkig blijven. En voor de steeds geannuleerde TUI fly-vlucht hebben we een voucher gekregen.”

Of ze na dit wel heel erg lange verblijf nog terugkeren naar Kaapverdië? “We gaan zeker nog terug. Al moet het coronavirus wel geminderd zijn. En momenteel ziet het ernaar uit dat dat niet voor zo meteen zal zijn”, besluit Guido.