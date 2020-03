Miss België 2020-kandidate en medestudente door coronacrisis vast in Peru: “De onzekerheid of we hier weg geraken, is zenuwslopend” emz

20 maart 2020

Uit angst voor de verdere verspreiding van COVID-19 kondigde ook het Zuid-Amerikaanse Peru een volledige lockdown af. Daardoor zitten Miss België 2020-kandidate Selena Ali (22) uit Stabroek en haar vriendin Fran De Nyn (21) uit Wilrijk sinds zondag vast op hun appartement in Cuzco. Voor de twee stagiaires toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen begint dat emotioneel zwaar te wegen. "De Peruanen geven blanken de schuld het coronavirus binnengebracht te hebben", zegt Selena.

Met een eindstage van vier maanden in Peru zouden Selena en Fran hun studie in schoonheid kunnen afronden. De jongedames uit het Antwerpse landden op 17 februari in de hoofdstad Lima, om een week later verder te vliegen naar Cuzco in het Andesgebergte. Daar ondersteunden ze als psychologen ‘Chaska’ van de organisatie Fair Services. Het project bestaat eruit extreem arme kinderen van alleenstaanden bij te staan met emotionele steun, extra onderricht en maaltijden. “Het is eigenlijk een naschools initiatief”, licht Selena toe.

Overdonderd

Afgelopen woensdag besloot de overheid de scholen echter te sluiten. “Onze mentor liet echter weten dat de stage gewoon kon doorgaan”, zeggen Selena en Fran. Op vrijdag konden de twee vriendinnen gewoon nog op restaurant gaan. “Er was nog niets aan de hand.”

Op zondag kondigde de Peruaanse overheid echter de noodtoestand af. Ook het luchtruim werd gesloten. “Samen met het thuisfront dokterden we een plan uit om een appartement met security te regelen, om te vermijden dat we in een overvol hostel zouden belanden. Om 4 uur ’s nachts heb ik iets kunnen regelen. Om 6 uur ’s morgens kwamen we daar aan in het appartement. Alles moest vliegensvlug gebeuren: het leek alsof we in een survivalfilm zaten. Om 10 uur ’s morgens zijn we snel twee keer naar de winkel gegaan om een voorraad in te slaan”, vertellen ze.

Onzekerheid

Afgelopen weekend liet Thomas More Hogeschool volgens de studentes de keuze aan hen of ze al dan niet wilden terugkeren indien ze veilig waren. “Dat riep bij ons een dubbel gevoel op. Eigenlijk is de buitenlandse stage een once-in-a-lifetime-experience, maar langs de andere kant willen we ook wel naar huis. Voor de stage kunnen we nog wel twee weken projecten uitwerken, maar of we die daarna ook effectief kunnen uitvoeren, valt te betwijfelen.”

Op woensdag keerde de school haar kar. “We moesten naar huis komen. Maar dan moeten we wel vanuit de bergen in Cuzco nog naar Lima geraken, want enkel van daaruit kunnen we naar België vliegen. Wij weten daar niks over. Iedere dag heerst onzekerheid of we terug geraken. Dat is zenuwslopend. Ook onze ouders worden er gek van. Mijn moeder zei dat het leger ons dan maar moest komen halen. Zelfs als er een vlucht geboekt zou kunnen worden, is dat geen garantie. Volgens een reisagentschap geraken wij vóór 17 april niet terug”, zuchten ze.

Racisme

Momenteel proberen Selena en Fran zich op hun appartement bezig te houden. Het leven in Peru ligt helemaal plat. “Tussen 8 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens geldt hier voor iedereen een avondklok. Maar wij zijn genoodzaakt heel de dag binnen te blijven, omdat de Peruanen zich discriminerend opstellen tegenover de blanken. Ze beweren dat wij het coronavirus hebben binnengebracht. Onze stagementor ried ons aan niet meer buiten te komen, omdat de politie ons zou oppakken om ons te testen op het virus – of erger – ons naar de gevangenis zou brengen. Als we boodschappen nodig hebben, zullen we dat aan onze Spaanse leraressen moeten vragen.”

Voor de studentes is het stilaan een emotionele rollercoaster. “Als we opstaan, hopen we dat het een normale dag wordt. Maar dan steekt het gedoe over naar huis raken of niet weer de kop op. Gelukkig hebben we nog een beetje ruimte op ons appartement. Maar we missen de frisse lucht hier wel”, besluiten Selena en Fran.