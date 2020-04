Miss België 2020-kandidate en medestudente dan toch gerepatrieerd uit Peru emz

04 april 2020

13u15 0 Stabroek Miss België 2020-kandidate Selena Ali (22) uit Stabroek en Fran De Nyn (21) uit Wilrijk zullen dan toch thuis raken vanuit het Peruaanse Cuzco. Zaterdagmiddag vliegen de twee studentes toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen vanop de militaire luchthaven in Lima met een vliegtuig van Air Belgium naar huis. “We wilden het risico niet nemen hier nog langer te blijven”, zegt Fran.

Eind februari begonnen Selena en Fran aan hun eindstage in Cuzco, een Peruaanse stad in het Andesgebergte. Daar zouden ze vier maanden lang kinderen van alleenstaande en minderbedeelde ouders bijscholen en emotioneel ondersteunen. Drie weken na het begin van de stage kondigde de Peruaanse overheid de noodtoestand af naar aanleiding van de coronacrisis. Selena en Fran waren genoodzaakt om in hun appartement te blijven. “De sfeer was vijandig. De Peruanen stelden zich discriminerend op tegenover ons, omdat ze beweerden dat Europeanen het coronavirus binnen gebracht zouden hebben.”

Last minute

De Peruaanse overheid sloot het luchtruim als maatregel om een verdere uitbraak van COVID-19 te vermijden. Met steun van het thuisfront probeerden Selena en Ali een vlucht richting huis te regelen met de Belgische ambassade in Peru. “Met een dubbel gevoel uiteraard. Omdat we echter niet konden voorspellen hoe de situatie hier zou vorderen, zouden we ook graag met een gerust hart thuis zijn”, klinkt het.

Afgelopen week kregen ze een mail van de Belgische ambassade met de melding dat ze ermee bezig was om een vlucht te regelen. “Opnieuw een standaardbericht. We dachten dat we de zoveelste keer gesust werden.” Dat bleek echter niet het geval te zijn. Op woensdag vernamen ze dat ze op donderdagmiddag met de bus vanuit Cuzco naar Lima gebracht zouden worden. “Alles was heel last minute. We moesten als de bliksem onze koffers pakken.”

Medische checks

Alvorens Fran en Selena in Cuzco op de bus stapten, werd hun koorts gemeten. “In het midden van de reis volgde een nieuwe medische check in het midden van de woestijn. Op vrijdag kwamen me aan in ons hotel in Lima.” Daar moeten ze zaterdagmorgen om half 5 ‘s ochtends Peruaanse tijd in de lobby klaar staan. “We vliegen dan normaal gezien zaterdagmiddag om half 12 vanop de militaire luchthaven van Lima naar huis met een vliegtuig van Air Belgium. Op de vlucht zullen heel wat andere Belgen ons vergezellen, want de ambassade heeft landgenoten vanuit heel Peru naar Lima gehaald. We verwachten zondagvoormiddag op Belgische bodem te zullen landen”, besluiten ze opgelucht.