Milieuvereniging wil striktere controle en strenger optreden tegen sluikstorters emz

24 juli 2020

20u30 32 Stabroek De milieuvereniging GroenRand kreeg de afgelopen weken verschillende meldingen van sluikstort en zwerfvuil in de Antitankgracht ter hoogte van Stabroek. Voor GroenRandcoördinator Dirk Weyler (63) en lokaal antenneverantwoordelijke Tom Van Thienen (46) is de maat vol. Zij willen een striktere controle en een strenger optreden. “Als wij daar niet opruimen, zouden we op een groot stort leven”, klinkt het.

Bergen bouwafval inclusief gyprocplaten en bakstenen. De sluikstortpraktijk steekt opnieuw de kop op in Stabroek. En dat bij uitstek in een beschermd landschap als dat van het Antitankkanaal. Het leidt tot grote frustratie bij de milieuvereniging GroenRand. En het is geen nieuw fenomeen. Twee jaar geleden richtte Tom Van Thienen een Facebookgroep ‘Zij die het doen’ op, een platform voor vrijwilligers die de omgeving van het Antitankkanaal in Stabroek en Kapellen proper willen houden.

Een harde strijd

Zelf gaat hij meerdere malen per week op pad tussen het Hoogeind en het Oud Broek. “Hoeveel zwerfvuil wij rapen, wil je zelfs niet weten. Het is zo extreem dat ik mijn gebied zelfs niet kan uitbreiden. Heel groot is het probleem. We voeren een harde strijd. Maar het is nodig: de Antitankgracht mondt uit in de Schelde en zo in de oceaan... En we weten allemaal wat daar de nefaste gevolgen van afval zijn”, vertelt hij.

Burgemeester Rik Frans (N-VA) erkent het probleem en zegt dat de gemeente al het mogelijke doet. “Al is het moeilijk zich te wapenen tegen mensen met kwade bedoelingen”, reageert hij.

Twee weken geleden kwamen er opnieuw meldingen binnen. Een sluikstort aan de ‘s Hertogendijk en eentje aan het Oud Broek. “De storten die we aantroffen, waren echt fenomenaal. Zelfs stukken plastic, isolatie, sanitaire buizen... En het leven in de Antitankgracht is al enorm broos. De otter is bijvoorbeeld heel gevoelig aan zuiver water. Het is echt vechten tegen de bierkaai”, zucht Tom.

Zelf probeert GroenRand te sensibiliseren. “Zo hebben we een boekje ‘Olga Otter wordt ziek’. Dat kaart het probleem van de sluikstort aan. We verdelen het gratis onder leerkrachten, scholen in de buurt, vreemdelingencentra...”, vertelt Tom. “En op 19 september houden we met ‘World Cleanup Day’ een grootschalige opruimactie”, vult Dirk aan.

Strenger optreden

Daarenboven willen Tom en Dirk dat de gemeente korter op de bal speelt. Ze willen meer kenbaarheid van het probleem bij het publiek, een striktere controle en een strenger optreden. “De gemeente ruimt het vuil altijd wel op, maar er wordt niet voldoende nagetrokken wie dat heeft gesluikstort”, zegt Dirk. “Soms vind ik zelf bewijsmateriaal. In een gedumpt Lidl-zakje vol plastic afval trof ik bijvoorbeeld een rekening met dag, datum en rekeningnummer aan. Dan is het een kleine moeite om naar de Lidl te gaan en te vragen wie dat betaald heeft. Toch gebeurt dat niet en blijven wij maar gevulde Lidl-zakjes uit de gracht vissen. Er lijkt wel wetteloosheid te heersen: het bewijsmateriaal wordt verticaal geklasseerd. Eigenlijk moeten waarschuwingsborden de straffen aangeven. Sluikstorten moet strenger beboet worden om anderen af te schrikken. Het gaat hier voor alle duidelijkheid wel om beschermd landschap”, aldus Tom.

Sluikstortcamera’s

Volgens de burgemeester wordt het zwerfvuil wél gecontroleerd door de diensten. “Af en toe vinden we wel eens een rekeningnummer. Maar als dat gyproc of bakstenen zijn, ga je dat daar niet tussen vinden natuurlijk. We hebben mobiele camera’s aangekocht om iets aan het probleem te doen. Dan nog is het bijzonder moeilijk om de sluikstorters op heterdaad te betrappen. Het is een druppel op een hete plaat.”

De gemeente Stabroek blijft zich engageren om haar inwoners te sensibiliseren over het probleem en actie te voeren tegen zwerfvuil en sluikstorten. “Figuren als Tom Van Thienen zijn we heel dankbaar, trouwens. Want het is een schoon stukje natuur dat we moeten respecteren en beschermen. Maar het is niet eenvoudig”, besluit Frans.