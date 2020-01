Milieu, mobiliteit en veiligheid: drie belangrijke pijlers in het meerjarenplan emz

07 januari 2020

21u05 0 Stabroek De gemeente Stabroek zal tussen 2020 en 2025 30 miljoen euro investeren. In het evenwichtige meerjarenplan is er ook plaats voor mobiliteit en veiligheid: “Ook op vlak van milieu nemen we de voortrekkersrol op ons”, zeggen burgemeester Rik Frans (N-VA) en schepen Herman Jongenelen (CD&V) unaniem.

De gemeenteraad van Stabroek heeft het meerjarenplan goedgekeurd. Niet alleen de grootschalige projecten, maar ook de investeringen op vlak van mobiliteit, ecologie en veiligheid vallen daarin op. De hernieuwing of aanleg van rijbanen, fiets- en voetpaden speelt een belangrijke rol in een verbeterde mobiliteit. Tussen 2020 en 2025 zal de gemeente 900.000 euro investeren in de heraanleg en het onderhoud van de voetpaden. In 2022 komt er een nieuw fietspad in de Plasstraat. De Parijseweg wordt dan weer een fietsstraat in 2021. Ook de Dorpsstraat (N111), de hoofdas van Stabroek, wordt serieus onder handen genomen: daarin investeert de gemeente 5 miljoen euro. Met de aanleg van mobipunten wil de gemeente de overstap tussen verschillende alternatieve vervoersmogelijkheden vergemakkelijken.

Een groene omgeving

Een goed mobiliteitsplan is al een belangrijke stap in het verlagen van de ecologische voetafdruk. Daarvoor heeft Stabroek zich ook geëngageerd. Het wagenpark van de gemeente werd dan ook sterk verduurzaamd: “Nieuwe bestelwagens, lichte vracht - of personenwagens werken allemaal op elektriciteit of zijn op zijn minst hybride van aard. Die investering kost ons 600.000 euro, maar toont wel dat wij een voorbeeldfunctie willen vervullen op vlak van milieubewustzijn”, vertelt burgemeester Frans. Ook andere ingrepen als een versnelde openbare ledverlichting, een hemelwaterput en grote investeringen in gescheiden rioleringen zullen bijdragen tot een beter milieu.

Verder hecht de gemeente ook belang aan een groene omgeving. Ze wil graag met camera’s het sluikstorten in de toekomst tegengaan. Een belangrijke stap daarin was ook het aankopen van een jong bos (een tweetal jaar geleden) van 4,1 hectare pal in het centrum van Hoevenen . Daar wil de gemeente graag een speelbos van maken. Naast het bos zal een weg met lage verlichting komen, zodat de kinderen veilig naar Ekeren kunnen fietsen. Die plannen worden dit jaar nog verwezenlijkt met een kostplaatje van 70.000 euro.

Een veilig Stabroek

De aanleg van fietsstraten, hernieuwde voetpaden en nieuwe wegen zullen sowieso leiden tot een veiligere omgeving. Verder besteedt de gemeente ook veel aandacht aan politie en brandweer. Op jaarbasis investeert Stabroek ongeveer 2,5 miljoen euro aan de twee veiligheidsdiensten.