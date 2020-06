Milan (11) speelt honderdste en laatste coronaconcert voor de zorg emz

27 juni 2020

21u33 0 Stabroek Voor de honderdste keer op rij stond de 11-jarige Milan Lucassen uit Stabroek zaterdagavond om 20 uur op post om de zorgverleners, supermarktmedewerkers en anderen te steunen. Met dat korte keyboardoptreden sloot hij een impressionante reeks af. Een opvallende afwezige was een politieauto, die na elk van de twee liedjes zorgde voor een sirene. “Ik had nooit gedacht dat ik honderd optredens zou halen”, lacht Milan.



Aan het begin van de coronacrisis werd massaal opgeroepen om bij klokslag 20 uur te applaudisseren voor de zorgsector. Die boodschap had ook Cindy Pauwels (37) uit Stabroek begrepen. Op donderdag 19 maart vroeg ze of haar zoon Milan of die niet eens buiten een pianoliedje wilde spelen. “Toen hij dat gedaan had, wilde hij het zelf elke avond blijven doen”, lacht Cindy.

Sindsdien speelt Milan elke avond op de Dorpsstraat ‘Titanic’ of ‘Ode aan de Vreugde’ op zijn keyboard, terwijl nieuwsgierige buurtbewoners klappen en een kijkje komen nemen. Nu het leven stilaan hervat, ebt het applaudisseren stilaan weg. Desondanks bleef Milan buiten optreden. Behalve als het regende. “Dan speelde ik liever niet buiten. Maar ik wilde wel de zorg blijven steunen, dus dan deed ik het maar binnen”, zegt de jongeman.

Begeleid door politiesirenes

Eind juni staat hij er nog steeds. “Als het van ons afhing, zou hij al zijn gestopt. Want we krijgen ook vrienden op het terras voor een barbecue bijvoorbeeld. Maar hij wilde koste wat kost doorgaan”, lacht Cindy. Milan beseft dat de crisis nog niet over is. “Ik dacht dat het coronavirus na twee weken weg zou zijn. Dat ik honderd dagen zou halen, had ik niet verwacht”, glimlacht hij.

Ook op zijn elfde verjaardag speelde hij afgelopen woensdag een deuntje. Dan kreeg hij hoog bezoek van de burgemeester. Ter ere van het honderdste en laatste coronaconcert kwamen twee politieagenten langs om de sirenes te laten loeien voor Milan. Of hij nog een boodschap heeft voor de zorgmedewerkers en anderen? “Blijf vooral jullie best doen”, besluit hij.