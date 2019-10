Met dit bootje nemen ouders van doodgeboren kinderen waardig afscheid: “Zo blijft Fonske een beetje voortleven” Alfons Schryvers

28 oktober 2019

10u20 0 Stabroek Wietse Van de Ponseele (42) en Leen Braem (42) werden enkele jaren geleden getroffen door het noodlot. Al tijdens de zwangerschap moesten ze afscheid nemen van hun eerste zoontje Fonske. Om dat te verwerken, ontwikkelden ze het ‘koesterbootje’. “Dat hielp ons bij het rouwproces.”

Begrafenisondernemer Gert Verhaert van Rustpunt Begrafenissen en papa Wietse Van de Ponseele leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend. “Ik probeer oog te hebben voor rouwen en een persoonlijke aanpak", zegt Gert Verhaert. “Toen Wietse en zijn vrouw Leen tijdens de zwangerschap onverwacht afscheid moesten nemen van hun eerste zoontje maakten we een klein houten kistje voor hem, met een zacht, warm nestje erin. Dat gaf hen troost en heeft hen erg geholpen in de moeilijke periode die volgde.”

Uit dat verdriet is nu jaren later het koesterbootje geboren. “Met mijn opleiding als grafisch ontwerper en schrijnwerker ging ik aan de slag om een kistjes voor baby’s te ontwikkelen”, vertelt Wietse. “Voor mensen die er nood aan hebben, is het soms moeilijk om gepaste vormen en manieren te vinden om afscheid te nemen”.

Bootje naar andere wereld

“Het koesterbootje is eigenlijk een creatie van ons Fonske", zegt Wietse. “De vorm is zacht, afgerond en het bijzondere lijnenspel in het vurenhout heeft iets speels. Het is opgebouwd uit verschillende lagen hout met binnenin een soort cocon om het lichaampje in te leggen. Wij zien het als een gestileerd bootje dat overleden kinderen veilig naar een andere wereld vaart, maar het kan evengoed gezien worden als een blad of een druppel.”

Persoonlijk maken

“Tegelijkertijd geeft de vorm veel creatieve mogelijkheden voor een persoonlijke inbreng. Een mast met vlaggetjes, een verlichte kajuit, kleine lichtjes, beschilderen, inoliën, versieren met een handafdruk van broers en zusjes, of de naam van het kindje. Alles is mogelijk om er een persoonlijk karakter aan te geven.”

Verbinding

Voor begrafenisondernemer Gert Verhaert is omgaan met rouwen heel belangrijk. “We hebben zelf ondervonden dat samen bezig zijn na een verlies verbinding creëert en steun biedt. We zijn ervan overtuigd dat een warme en persoonlijke manier van afscheid nemen een stukje troost en houvast kan bieden in het verdere rouwproces.” Het koesterbootje is beschikbaar in drie formaten, enkel bij Rustpunt Begrafenissen.

Info over Rustpunt Begrafenissen via www.begrafenissen.net