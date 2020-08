Exclusief voor abonnees Merel (15) hoopt anorexia te overwinnen met hulphond: “Weer zelfstandiger eten, thuis zijn en winkelen” emz

25 augustus 2020

21u08 1 Stabroek De 15-jarige Merel Hoens uit Hoevenen (Stabroek) lijdt aan anorexia nervosa. Na verschillende maanden ziekenhuisopname hoopt de moedige meid op aanraden van een psycholoog de eetstoornis te overwinnen met behulp van een assistentiehond. Momenteel lijkt de labradoodle Minthe van Hondenboot Antwerpen een geschikte kandidaat. Het kostenplaatje: 10.000 euro. Daarom heeft Merel een crowdfunding opgestart.

Als kind ging Merel door het leven als een iets gezetter meisje. In haar jonge jaren werd ze daardoor regelmatig gepest op school of beledigd op straat. Toen ze de overgang maakte van de lagere school naar het middelbare onderwijs, kreeg ze opnieuw een zware klap te verwerken. Haar vader overleed na een ongeluk met de koersfiets. Het nieuws kwam hard aan, ook al woonde Merels vader in Sint-Niklaas. “Ze heeft nooit afscheid kunnen nemen. Dat heeft geleid tot verlatingsangst”, vertelt Merels mama Veerle Van Orshoven (50).

