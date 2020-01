Mensen met beperking starten met paardentherapie bij Patrick Kerkhofs: “Ik wil cowboy worden!” emz

03 januari 2020

17u43 0 Stabroek Op vrijdagnamiddag 3 januari beleefden de cliënten van de dagopvang Vluchtheuvel voor mensen met een beperking in Stabroek hun eerste sessie equitherapie. Bij ‘Dobbel P Ranch’ van Patrick Kerkhofs maakten ze kennis met de paarden. Twee enthousiastelingen durfden het al aan op het 3,5-jarig paard Goldie te zitten: “Ik wil cowboy worden”, klonk het.

Eerder in december maakten ze al wel kennis met de paarden, toch was het voor de cliënten van dagopvang van het zorgcentrum Vluchtheuvel een spannende namiddag. Op vrijdag 3 januari trokken ze naar de nabijgelegen ‘Dobbel P Ranch’, uitgebaat door Patrick Kerkhofs. Hij begeleidde de 14 enthousiaste mensen met een beperking in hun eerste sessie ‘equitherapie’. Het was Patrick zelf die met het voorstel kwam: “Ik wilde iets terugdoen voor de maatschappij”, vertelt hij.

Borstelen

De eerste sessie paardentherapie deed de deelnemers glunderen van geluk: “Ze mochten al paarden borstelen, maar ook koekjes geven. Sommigen hebben zelfs al geholpen het paard op te zadelen”, vertelt begeleidster Laura Maes (22). De meeste cliënten moeten dan ook nog wennen aan de vier paarden waarmee ze om de twee weken mee zullen mogen werken. De komende weken zullen de mensen met een beperking van de Vluchtheuvel steeds meer bijleren over een paard: “We zullen de deelnemers van de sessies therapie eerst een paard doen borstelen, helpen de hoeven uit te krabben, maar ook ermee te gaan wandelen en als laatste stap erop rijden”, zegt Patrick.

Goldie

Het uiteindelijke doel is om iedereen eens op een paard te kunnen laten rijden. Dan krijgen de deelnemers een diploma van ‘cowboy eerste klas’. Daarvoor heeft de ene cliënt al meer tijd nodig dan de andere: “We gaan alles vanaf de volgende sessie dan ook aanpakken met een duidelijk stappenplan”, vertelt Patrick. Toch betekende de eerste bijeenkomst voor Stephen (29) en Nele (31) al iets meer dan borstelen alleen. Zij klommen al op Goldie, het 3,5-jarig paradepaard van Patrick: “De vader van Goldie is immers hengst San Jo Freckles, een Amerikaanse wereldkampioen.” Met een cowboyhoed op haar hoofd voelde Nele zich dan ook in de wolken als ze op Goldie zat. Alleen terug af het paard raken was iets moeilijker, al hielpen de heldere instructies van Patrick gelukkig.

Belangeloos

De komende weken zullen Patrick en een heleboel vrijwilligers de deelnemers begeleiden. Op die manier zullen ze in kleinere groepjes met ieder een paard kunnen werken: “Op die manier hebben ze voldoende tijd en is het niet te druk”, verduidelijkt Laura. Ook al was het weer een spelbreker, voor de mensen met een beperking was het omgaan met de paarden een leuke vrijetijdsactiviteit in het dagprogramma.

Het geluk dat van hen afstraalde, raakte Patrick: “Toen ze met de paarden bezig waren, raakte ik toch wel geëmotioneerd.” Patrick organiseert de sessies dan ook kosteloos en belangeloos. Toen hij twee jaar geleden tot twee keer toe door het oog van de naald kroop, ging hij sinds kort met zijn concept rond equitherapie op zoek naar een nieuw project in zijn leven. En dat lijkt hem gelukt te zijn: “Het maakt me niet uit of de deelnemers nu 2 maanden of 20 jaar nodig hebben”, besluit hij met een glimlach.