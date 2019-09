Mathilda en Charles vieren zestigste huwelijksverjaardag Alfons Schryvers

27 september 2019

In Stabroek zijn Charles Gysen (83) en Mathilda Verswyvelen (82) ontvangen op het gemeentehuis. Het echtpaar trad zestig jaar geleden in het huwelijk. Charles is een rasechte Puttenaar en groeide op in een gezin van zes kinderen. Zijn broers Marcel en Gilbert zijn in de streek bekend als oprichters van de toneelkring Jam Mat. Marcel werkte bij een expeditiebedrijf aan de grens in Putte en was een fervent duivenliefhebber en aangesloten bij diverse verenigingen in de polder waar hij de inkorving en de uitmaak van de duiven bijhield. Mathilda en Charles hebben een dochter en een kleinzoon. Burgemeester Rik Frans (N-VA) overhandigde het diamanten paar een oorkonde van het koningshuis en geschenkencheques ter waarde van 100 euro. Die kunnen Mathilda en Charles verzilveren bij lokale handelaars. De ontvangst werd afgesloten met een receptie.