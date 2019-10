Mama’s voor Mama’s verzamelden kledij en speelgoed Alfons Schryvers

26 oktober 2019

Op nauwelijks enkele uren tijd brachten heel wat Stabroekse inwoners tientallen dozen en zakken vol kinderkleding, en speelgoed, naar de Remise aan het Stabroekse gemeentehuis. De oproep voor de inzamelactie kwam van de “Stabroekse mama’s voor mama’s”. In de namiddag konden moeders er gratis kiezen uit het aanbod.

Het initiatief van de Stabroekse Mama’s voor Mama’s is gestart door een oproep op Facebook zeggen de trekkers Veerle Nonneman en Agnes Ooye. “Daar vonden we een oproep van een mama die vroeg om haar gebruikte kinderkleding te bezorgen. Meteen beseften we dat er zelfs in Stabroek steeds meer mensen wonen die het moeilijk hebben. Met steun van burgemeester Rik Frans staken we de koppen bij elkaar en werd mama’s voor mama’s geboren. Om de drempel te verlagen staat het initiatief open voor alle Stabroekse moeders. Iedereen kan bij ons terecht om, in de voormiddag, goederen af te geven en iedereen kan dezelfde dag ook meteen kleding en speelgoed gratis komen ophalen, naar behoefte”. Het aanbod aan goederen overtrof de verwachtingen. “Vooral het aanbod aan baby- en kinderkleding is sterk gestegen. Sommige kledingstukken zitten zelfs nog in de originele verpakking. Daarnaast kregen we ook veel kinderspeelgoed. Altijd leuk nu Sinterklaas voor de deur staat”. De niet opgehaalde goederen gaan nadien naar Fedasiel en worden geschonken aan een project in Afrika.