Maarten Koch viert 45-jarig priesterambt Alfons Schryvers

01 juli 2019

10u25 0 Stabroek In De Oude Brouwerij in Hoevenen is het vijfenveertigjarig priesterambt van Maarten Koch (74) gevierd. Na een misviering trok het gezelschap naar de feestzaal voor een receptie.

Maarten Koch werd op 28 juni 1974 tot priester gewijd in de parochiekerk van Stabroek. Daarna werkte hij 5 jaar in Essen en 5 jaar in de Antwerpse wijk Seefhoek. Hij koesterde de droom om op missie te gaan in Zuid-Amerika. Toen hij die aanstelling kreeg, trok hij eerst naar Venezuela en in 1986 naar Chili. Met steun van de Stabroekse bevolking en verenigingen heeft hij er verschillende projecten opgestart. In Chili is door Maarten en zijn team heel veel werk verzet om de lokale bevolking een meer menswaardig bestaan te geven. In Talca werd het opvangtehuis Betalpu opgericht. Vlakbij liggen de wijngaarden die deel uitmaken van de coöperatieve Coama en overkoepelend de Consorcio Vinicola de Chile.

Enkele jaren geleden beschadigde een krachtige aardbeving alles. Daarop kwam in de polderstreek een nieuwe grootschalige solidariteitsactie op gang. Bedoeling was de schade zo snel mogelijk te herstellen. Een goed jaar later was er van grootste schade nog nauwelijks iets te merken. De priester bedankte de aanwezigen voor hun steun en geloof in zijn projecten. “Ik ben blij met de solidariteit van de vele mensen. Dat is belangrijk om de werking in stand te houden.”