Maagdarmspecialist komt spreken over darmkanker emz

05 maart 2020

16u17 0 Stabroek De Welzijnsraad en Seniorenraad van de gemeente Stabroek verwelkomen op woensdagavond 18 maart Luc Colemont. De maagdarmspecialist aan het Sint-Vincentiusziekenhuis geeft een gratis voordracht over darmkanker.

Darmkankerspecialist Colemont focust zich vooral op het informeren en voorlichten over darmkanker aan zorgverleners en het brede publiek. De ervaren gastspreker gaf al meer dan 500 lezingen in het binnen- en buitenland. Door het digitaal gezondheidsplatform #BeHealth verdiende hij nog de vijfde stek op de lijst van ‘Digital Health Influencers’ in Vlaanderen. Ondertussen schreef de maagdarmspecialist ook al verschillende boeken over darmkanker.

De gratis lezing vindt plaats op woensdagavond 18 maart in het ontspanningslokaal Witven (Witvenstraat 57 te Hoevenen). De deuren openen om 19 uur, om 19 uur 30 gaat de voordracht van start. Het einde is voorzien omstreeks 22 uur. Inschrijven is niet vereist.