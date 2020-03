Lombaardstraat wordt fietsstraat emz

04 maart 2020

17u29 4 Stabroek De gemeente Stabroek heeft de Lombaardstraat in deelgemeente Hoevenen gebombardeerd tot fietsstraat. Dat verhoogt de veiligheid voor de fietsende scholieren en recreatieve fietsers die de straat frequent passeren.

Nadat de Sigarenstraat en het Binnenpad in gemeente Stabroek een fietsstraat werden, is nu de Lombaardstraat aan de beurt. Dankzij de fietserspictogrammen aan het begin en einde van de straat, krijgt de Lombaardstraat nu de status van een fietsstraat. Door die beslissing hebben de fietsers voldoende ruimte om op de rijbaan te fietsen, aangezien ze niet ingehaald mogen worden door auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen. Die mogen overigens maar dertig kilometer per uur rijden in de fietsstraat.