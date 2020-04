Lokale schlagerzanger verrast rusthuisbewoners met concert op parking: “Hou afstand, maar wees niet afstandelijk!” emz

07 april 2020

17u19 0 Stabroek Afgelopen dinsdagmiddag heeft de Stabroekse schlagerzanger Kristof Carpentier (28) opgetreden aan de parking van het woonzorgcentrum Villa ter Molen in Stabroek. Op die manier wilde hij de rusthuisbewoners in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken. “Ik roep andere lokale artiesten om eveneens dergelijke initiatieven op touw te zetten”, zegt Carpentier.



Door de coronacrisis dreigen de bewoners van Villa Ter Molen in een zwart gat te vallen, aangezien zij tijdelijk geen bezoekers mogen ontvangen. Om dat te vermijden trok schlagerzanger Kristof Carpentier samen met dj Dolle Dirk naar het woonzorgcentrum met als missie de rusthuisbewoners te entertainen. “Schepen Liesbeth Bardyn is de vrouw van mijn broer. Ze had gevraagd of we eens wilden gaan optreden aan het woonzorgcentrum Monnikenhof in Berendrecht. Dat vonden we een prachtidee. Maar we besloten ook langs te gaan bij de woonzorgcentra in Stabroek. We zijn met dit concert dus aan onze inofficiële rusthuistour begonnen. Hou afstand, maar wees niet afstandelijk”, lacht Carpentier.

Traantje weggepinkt

De Stabroekse schlagerzanger bracht een mix van covers, bewerkingen en eigen nummers, inclusief zijn nieuwste lied ‘Ik ben Kristof’. De rusthuisbewoners zongen en dansten met veel plezier mee met de schlagernummers. “Het was fantastisch. In het begin leken ze droevig aan het raam te zitten, maar ze fleurden door ons concert helemaal op. Sommigen hebben zelfs een traantje weggepinkt. Daar doen we het voor!”, besluit hij.



