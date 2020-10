Lissa Lewis brengt met coronaveilig concert kerstsfeer in Stabroek emz

05 oktober 2020

10u50 1 Stabroek De Stabroekse popzangeres Lissa Lewis brengt op zondag 13 december een akoestisch kerstconcert in zaal Moorland in Stabroek. Met ‘Deel deze bijzondere kerst met Lissa Lewis’ wil de lokale evenementenorganisator Stay Events vzw in veilige omstandigheden de kerstsfeer in Stabroek brengen.

Door de coronacrisis moest Stay Events de Dorpsdag en de Sinterklaasshow annuleren. Volgens de organisatie was het immers onverantwoord om deze evenementen te laten doorgaan. Wel is Stay Events ervan overtuigd dat een concert in veilige omstandigheden kan doorgaan. Daarom pakt de evenementenorganisator uit met een kerstconcert met Lissa Lewis.

Lewis is de dochter van het bekende accordeonduo ‘De Melando’s’. Haar eerste single was ‘Gouden Glimlach’, die wekenlang in de Vlaamse hitparades stond. Haar daaropvolgende nummers ‘Hartsvriendinnen’, ‘Boven de wolken’ en ‘Wat ik voor je voel’ waren eveneens hoogvliegers. Momenteel staat Lewis in de ultratop met het nummer ‘Vanaf nu’.

Per 4 of per 8

Vanwege het coronavirus is het toegelaten publiek beperkt. Tafels worden daarom per bubbel van vier of acht verkocht. Een tafel van vier personen kost 80 euro, een tafel van acht personen 150 euro. Indien het optreden door COVID-19 niet kan doorgaan, wordt het uitgesteld naar een latere datum. Meer informatie bekomen of reserveren kan via info@stayevents.be of 0472 28 30 68.