Leerlingen helpen bosrand aanplanten: “Kunnen niet wachten op speelzone in bos!” emz

22 januari 2020

15u03 0 Stabroek De derdejaarsleerlingen van gemeentelijk basisschool De Rekke hebben woensdagvoormiddag hulp geboden aan Bosgroep Antwerpen Noord. Ze plantten een nieuwe bosrand rond het gemeentebos in Hoevenen vlakbij de Molenweg. Daar zal ook een gloednieuw fietspad komen naar de Plasstraat.

In 2017 kon de gemeente het stuk bos aan de Molenweg in Hoevenen (Stabroek) ter grootte van 4,1 hectare aankopen. Omdat het bos lange tijd dienst deed als kerstboomplantage, werd het twintig jaar lang niet behoorlijk beheerd. “De aangeplante sparren staan zeer dicht bij elkaar. Waar voldoende licht viel tussen de sparren, ging de natuur ongestoord haar gang. Bijgevolg ontstond een wildgroei van berk en Amerikaanse vogelkers”, licht Simon toe.

Inheemse bosrand

Het bos barstte dus letterlijk uit zijn voegen. Aangezien de gemeente de groene long pal in het centrum van Hoevenen wil ontsluiten voor recreatie, besloot het bestuur de handen in elkaar te slaan met Bosgroep Antwerpen Noord en Regionaal Landschap de Voorkempen voor het bosbeheer.

De Bosgroep besloot de afgelopen weken als eerste beheersmaatregel een strook van vijftien meter rondom het bos te vellen. Om een gordel van inheemse struiken en lage bomen te creëren als bosrand, plantte de Bosgroep ongeveer 2.000 nieuwe plantjes met behulp van de buurtbewoners en 55 derdejaarsleerlingen van basisschool de Rekke. “De spork, hazelaar, brem, hondsroos en meidoorn zullen de biodiversiteit van het bos een duwtje in de rug geven”, vertelt Simon.

“En de Europese vogelkers!”, klinkt het bij één van de opmerkzame leerlingen. “Voor de leerlingen is dit echt een meerwaarde. We kunnen hen prentjes in de klas laten zien welke bomen er zijn, maar hier leren ze al doende”, zegt Axel Caron, adjunct-directeur bij gemeentelijke basisschool De Rekke.

Ambassadeurs

De opgefriste rand zal de veiligheid rond het bos, maar ook het toekomstige fietspad ten goede komen. Tussen de Molenweg en de Plasstraat komt een weg langs de bosrand. Die krijgt ecologische verlichting. “De amberkleurige lampen zorgen dan weer dat de natuur niet verstoord wordt”, licht Simon toe. “Uiteraard zullen we ook een kijkje komen nemen naar het fietspad om de kinderen te leren dat ze in de toekomst ook langs hier naar school kunnen fietsen”, klinkt het bij Caron.

De komende weken zorgt de Bosgroep in samenwerking met het Regionaal Landschap en de brandweer voor de uitdunnen van het bos. “Op die manier maken we plaats voor het wandelpad en de omheinde hondenlosloopzone”, legt Kevin Grieten van Regionaal Landschap de Voorkempen uit. Verder schonk de gemeente met de plannen voor een natuurspeelzone ook aandacht aan de kinderen.

Het bestuur vindt het daarom ook van belang dat de kinderen betrokken worden via de boomplantactie. “Zij zijn de ambassadeurs: voor een deel is het ook hun bos. Op die manier zullen ze het gemeentelijk bos promoten, maar het ook beschermen”, beargumenteert burgemeester Rik Frans. De kinderen kunnen amper wachten op het recreatiegedeelte. “Ik woon hier vlak om de hoek. Voor mij is het dan ook hard uitkijken naar de speelzone in het bos”, zegt Lou (8).