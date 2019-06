Leerlingen De Rekke zeggen poetsvrouw Linda vaarwel met verrassingsfeest Alfons Schryvers

18 juni 2019

14u50 0 Stabroek Gekleed in haar bekende werkuniform en omringd door alle leerlingen is in basisschool De Rekke, in Hoevenen, afscheid genomen van Linda De Weerdt (60). Volgende maand gaat ze met pensioen.

Zowel de kinderen als directie van de school konden het verrassingsfeest geheim houden zodat het voor een geëmotioneerde Linda even te veel werd. Langs een erehaag van leerlingen werd Linda op een podium geleid om te luisteren naar de toespraken en een geschenkmand in ontvangst te nemen.

Linda heeft er 21 jaar dienst op zitten en was onder meer poetsvrouw, keukenhulp en deed drankbedeling aan de leerlingen, die haar op handen droegen. In al die jaren heeft ze misschien meer dan duizend leerlingen leren kennen. Stuk voor stuk heeft ze de leerlingen bijgestaan en de dank was wederzijds.

Monument

Burgemeester Rik Frans (N-VA) was vroeger op de school nog aan de slag als beleidsondersteuner. “Toen heb ik Linda leren kennen. Ze is een sociaal en vriendelijk iemand die uitgegroeid is tot een stuk van de school. Ze kent elk hoekje van de school. Zo’n monument heeft elke school nodig. Iemand die zo lang op dezelfde school blijft is uniek en daarom is het ook haar school geworden”. Als afsluiter zorgden meer dan honderd leerlingen voor een gepaste hulde. Ondanks haar pensioen is Linda niet van plan om ‘haar school’ te laten vallen. Ze zal er nog geregeld te zien zijn als vrijwilliger in de keuken en op de speelplaats.