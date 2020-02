Leerlingen De Rekke geven op dikketruiendag startschot om ‘leven in de tuin’ te brengen emz

11 februari 2020

16u59 11 Stabroek De Vlaamse Overheid riep dinsdag 11 februari uit tot dikketruiendag. Ook de gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen (Stabroek) nam daar enthousiast aan mee. Omdat de dikketruiendag dit jaar om het thema ‘leven in de tuin’ draaide, stelden de leerlingen hun geplande initiatieven voor aan de burgemeester een een aantal schepenen.

Tijdens de dikkentruiendag zetten heel wat lagere en middelbare scholen hun verwarming lager. Eén graad minder betekent volgens de Vlaamse Overheid gemiddeld 7 procent minder stookkosten en broeikasgassen. Ook door lichten te doven of deuren gesloten te houden kan men energie besparen en de CO2-uitstoot verminderen. Daarvan wilde de directie en het lerarenkorps de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Rekke bewust van maken. “Vandaag hechten we extra aandacht aan die aspecten. Maar ook lieten we de kinderen die met te voet of met de fiets kwamen, over de rode loper met applaus de school binnenkomen. Bij ons komen de klimaatdoelen regelmatig terug om de kinderen daadwerkelijk bewust te maken van keuzes zoals vervoer. Zo houden wij op 2 april onze jaarlijkse klimaatdag. Daarbij nemen we geen stelling in, maar willen we klimaatthema’s openlijk bespreken”, zegt directrice Inge Coeckelbergs.

Bijtjes en konijntjes

Met de actie van de dikkentruiendag ging de Vlaamse Overheid verder dan mensen simpelweg aan te manen een dikke trui aan te doen zodat de thermostaat lager gezet zou kunnen worden. Het is voornamelijk een symbolische actie. Dit jaar was ‘Breng leven in je tuin’ het thema. Biodiversiteit is immers zeer belangrijk voor het klimaat. Op dinsdag lanceerden de leerlingen van De Rekke hun ideeën daarrond in bijzijn van burgemeester Rik Frans en N-VA-schepenen Ludo Reyntjes, Veerle Nonneman en Sarah Demaertelaere.

Daarbij ging veel aandacht uit naar de insecten. “Wij willen graag een hotel voor bijen en andere insecten maken. Daarvoor hebben we van de gemeente boomstronken en hout nodig”, zeggen de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook de kleuters zouden graag de diertjes helpen. “Lavendel voor de bijtjes en klavertjes vier voor de konijntjes”, zeggen de allerjongsten die een bijen- of konijnenkroontje droegen. Daarnaast wensen de leerlingen ook allerlei zaadjes te planten om de speelplaats op te fleuren. “Pompoenpitten en salie”, klinkt het onder meer. De burgemeester en schepenen gaven in laaiend enthousiasme al een aanzet voor de projecten door plantenbakken en een cheque van 80 euro voor zaadjes te schenken.