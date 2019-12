Leerlingen Catharinaschool bedanken politieagent Patrick met knuffels en erehaag Alfons Schryvers

20 december 2019

11u27 0 Stabroek Leerlingen van de Sint-Catharinaschool in Stabroek hebben afscheid genomen van hun politieman Patrick D’haen. Hij was een vaste waarde om de kinderen veilig de drukke Dorpsstraat te laten oversteken.

Na een carrière van 36 jaar gaat Patrick op pensioen. Stomverbaasd was hij toen de leerlingen van het 6de leerjaar, met meester Gunther, hem stonden op te wachten in de Stabroekse Dorpsstraat aan het zebrapad ter hoogte van de school. Op de muziek van “Dos Cervezas” zongen de kinderen “De Patrick gaat op pensioen, ja wa moeten wij nu doen”. Daarna werd Patrick, door een erehaag van joelende kinderen, naar de speelplaats van de school gebracht. Onderweg werd hij voortdurend aangeklampt, soms zelfs bijna doodgeknuffeld, en moest hij constant high fives geven. Op de speelplaats kreeg hij een door de leerlingen zelfgemaakte helm.

Ondertussen moest zijn opvolgster Petra De Bie al handtekeningen uitdelen aan de kinderen. Nadien kon Patrick even bekomen in de lerarenkamer en een koffiekoek met chocolade en pudding eten, die hij zo graag lust. Zichtbaar ontroerd vertelde hij dat hij de kinderen en de school enorm zal missen. Maar dat is ongetwijfeld omgekeerd ook het geval.