Leerlingen basisschool De Rekke maken digitale collage ‘Samen zijn we sterk’ emz

25 maart 2020

15u25 1 Stabroek Door de coronacrisis zitten ook de meeste leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen (Stabroek) thuis. Toch krijgen ze via de digitale weg vrijblijvende opdrachten. Zo maakten de leerlingen uit het derde leerjaar elk een foto met een blokletter, waarmee klasleerkracht Eline de digitale collage met de hartverwarmende boodschap ‘Samen zijn we sterk’ vormde.

Alle leerlingen van De Rekke, van instappers tot kinderen van het zesde leerjaar, kregen onlangs een grote enveloppe met schoolse opdrachten in de brievenbus. Op die manier kan de gemeentelijke basisschool de kinderen toch laten bezig zijn. Ook krijgen de leerlingen via e-mail opdrachten toegestuurd. De kinderen uit het derde leerjaar werd gevraagd een selfie of foto te nemen met een blokletter. Van al die toegestuurde resultaten maakte juf Eline een passende slogan. “Normaal is ons motto ‘Samen maken we school’. Maar nu zeggen we ook ‘Samen zijn we sterk’! Een geslaagd en modern groepswerk”, klinkt het.