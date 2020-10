Leerkrachten op PITO Stabroek in de bloemetjes gezet ter ere van ‘Dag van de Leerkracht’ emz

07 oktober 2020

22u49 0 Stabroek De leerkrachten van PITO Stabroek zijn dinsdag op een bloemetje en een applaus getrakteerd ter ere van de ‘Internationale Dag van de Leerkracht’. Tegelijkertijd wilde het provinciebestuur met de actie ‘Saved by the Bell’ aandacht schenken aan de nood aan onderwijs voor ieder kind en de belangrijke rol van de leerkracht daarin.

Eigenlijk vond de ‘Internationale Dag van de Leerkracht’ maandag plaats. Maar aangezien de leerlingen en leerkrachten van het PITO dan een lokale verlofdag beleefden, vierden ze dat dinsdag pas. “In de inkomhal van de A-blok lag een rode loper klaar, waarrond leerlingen en directie applaudisseerden voor de leerkrachten wanneer zij naar hun klas gingen bij de start van het eerste lesuur”, vertelt organisator en vertrouwensleerkracht Marc Swaegers. “Er speelde een leerling muziek op een keyboard. Twee andere leerlingen lazen een tekst voor.” De ouderraad zorgden voor fruitmanden in de leraarskamers.”

Recht op basisonderwijs

Daaraan koppelde PITO “Saved by the Bell”. De schoolbel werd extra gerinkeld. Op deze manier wordt wereldwijd het recht op onderwijs in de kijker gezet. “Leerlingen en leerkrachten zijn natuurlijk wel eens opgelucht als ze ‘s avonds de schoolbel horen”, vertelt provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), bevoegd voor Onderwijs. “Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs maakt werk van gelijke kansen. Vanuit het provinciaal onderwijs zetten wij daar ook sterk op in.”

“Daarom zetten we op de ‘Internationale Dag van de Leerkracht’ niet alleen onze eigen leerkrachten in de schijnwerpers”, verduidelijkt Raf van Gogh, technisch directeur van PITO. “Overal ter wereld geven leerkrachten het beste van zichzelf en dat vaak in moeilijke omstandigheden. Maar ook de miljoenen kinderen en jongeren die geen toegang hebben tot basisonderwijs, verdienen onze aandacht.”