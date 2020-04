Leerkrachten agrarische opleidingen hopen lessen snel te mogen hervatten: “Planten en dieren kan je niet op pauze zetten” emz

23 april 2020

14u33 0 Stabroek Door de coronacrisis moet ook de provinciale school PITO voor middelbaar technisch en beroepsonderwijs in Stabroek haar deuren gesloten houden. Door de afwezigheid van de leerlingen moeten de leerkrachten tuinbouw en dierenzorg een tandje bijsteken om het onderhouden en verzorgen van de bloemen, bomen, planten, gewassen en allerlei dieren te kunnen combineren met het geven digitale lessen. “Als we de aardappelen, spruiten, pompoenen en prei nu niet planten, hebben we een probleem voor de praktijklessen tussen september en november van het komend schooljaar”, zegt technisch adviseur tuinbouw Xavier Geerolf.

Aanstaande vrijdag zal de Nationale Veiligheidsraad meer duidelijkheid scheppen over het hervatten van de schoollessen. Voorlopig luidt het plan dat de studenten uit het zesde en zevende middelbaar vanaf 15 mei twee dagen per week naar school zouden gaan. Voor het PITO in Stabroek is het dus nog even wachten alvorens ongeveer alle 350 studenten die de agrarische opleidingen tuinbouw of dierenzorg volgen, opnieuw aanwezig zullen zijn. “We zijn momenteel in overleg met de provincie hoe we de heropstart zullen moeten aanpakken”, licht technisch directeur Peter Jacobs toe.

Tomaten oogsten

Hoewel de school officieel gesloten is, zijn de leerkrachten volgens een beurtrol aanwezig om de planten te onderhouden en de dieren te verzorgen. In de serres zijn er een aantal druk in de weer. Toen de coronacrisis uitbrak, waren er nog geen rijpe tomaten. Dat is nu wel het geval. “We zijn nu bezig met die te oogsten. De tomatenteelt kan het hele jaar rond gebeuren. Het zou dus jammer zijn om dat alles nu verloren te laten gaan, ook al vergt het onderhoud wekelijks vele uren werk”, zegt leerkracht tuinbouw Wim Voet.

Nadat hij overdag in de school aan de slag is, moet hij nadien de leerlingen van lesmateriaal voorzien. Dat is niet evident, want de meeste technische studenten tuinbouw krijgen wekelijks 8 uur praktijk. Bij de beroepsstudenten loopt dat zelfs op tot 16 uur per week. “Het gaat dan vooral om de theorie achter de praktijk. Ik klop misschien meer uren dan voordien, maar dat heb ik ervoor over als dat ervoor zorgt dat iedereen het jaar succesvol kan afronden.”

Voet merkt dat de leerlingen net als hijzelf staan te popelen om herop te starten. “Ze zijn echt vragende partij.” Werk is er hoe dan ook genoeg. De leerkrachten zijn genoodzaakt zich beperken tot het onderhoud van de planten. “Het aanplanten en het onderhoud van de perken is een opdracht voor de leerlingen als ze terug op school zijn”, vertelt Geerolf.

Vakantiemodus

Bij de afdeling dierenzorg staan de dieren in vakantiemodus. De meeste diersoorten als vogels en knaagdieren zijn gescheiden om te vermijden dat ze zich verder voortplanten. “Normaal hebben we rond deze periode 200 à 300 kuikentjes om te verkopen op de opendeurdag. Nu die niet doorgaat, hebben we slechts een aantal eieren in de broedmachine gelegd”, zegt leerkracht dierenzorg Sofie Stessel.

Desondanks heeft het lerarenteam dierenzorg hun handen vol. “Bij de afdeling kleine zoogdieren komen bijvoorbeeld normaal gezien twee klassen per dag langs. Nu valt al dat werk op onze schouders. Een tijdje geleden had één van onze slangen dan weer problemen bij het leggen van haar eieren. Dat zijn dingen die je niet verwacht, maar wel constant alert op moet zijn. De dieren kan je niet op pauze zetten”, lacht Stessel.

Ook voor haar is het niet makkelijk om digitale vervanglessen te voorzien. “We kunnen de leerlingen die in het centrum van Antwerpen wonen moeilijk vragen op zoek te gaan naar het dichtstbijzijnde dier. Onze leerlingen vragen ook dikwijls hoe het met de dieren op school gaat. Het zal hen goed doen om opnieuw de dieren te mogen verzorgen.”