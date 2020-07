Laageind (N111) tussen A12 en Abtsdreef zondag in beide richtingen afgesloten emz

02 juli 2020

19u10 7 Stabroek Het Laageind (N111) in Stabroek zal op zondag 5 juli tussen het op- en afrittencomplex Stabroek (nummer 13) van de A12 tot de kruising met de Abtsdreef in beide richtingen afgesloten worden. Dat is het gevolg van werken aan de hoogspanningskabels. Vrijdag komt de helikopter in actie, op zondag trekt hoogspanningsnetbeheerder elektriciteitsdraden. Enkel op zondag is er verkeershinder.

Door de stevige rukwinden konden de helikopterwerken vorige zondag niet zoals voorzien afgerond worden. De werkzaamheden kaderen in de vernieuwing en versterking van de bestaande hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Lillo. Vrijdag wordt de helikopter opnieuw ingezet om een nylon trekkoord op de masten te trekken. Dat is dan al nodig, omdat er zondag slecht weer voorspeld wordt. In die fase is er nog geen hinder of omleiding. Dat is enkel op zondag het geval. Dan trekt Elia via deze trekkoorden nieuwe elektriciteitsdraden op de hoogspanningsmaster, die eerder werden geïnstalleerd.

Omleiding

Om alles veilig te laten verlopen, wordt Laageind in beide richting volledig afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid. Huizen en handelszaken langs Laageind en op het Picoloplein blijven bereikbaar via de Torense weg. Verkeer vanuit en richting de A12 volgt een omleiding via Krommeweg en Monnikenhofstraat. Plaatselijk verkeer richting Laageind tussen de Torense Weg en de Abtsdreef volgt een tijdelijke omleiding via de Torense Weg. Wie richting de Dorpsstraat rijdt, moet via de bestaande omleiding langs het Oud Broek en kan de Dorpsstraat via de Abtsdreef bereiken. Die omleiding kadert in de heraanleg van de Dorpsstraat/Laageind door het Agentschap van Wegen en Verkeer.