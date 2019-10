Kunst N Kado verhuist naar Ravenhof Alfons Schryvers

22 oktober 2019

Na twee succesvolle edities, in het oud-gemeentehuis van Kapellen, moesten de organisatoren van Kunst N Kado uitkijken naar een nieuwe locatie. Een geschikte plaats vinden, waar de werken van de verschillende kunstenaars goed tot hun recht komen, was niet eenvoudig. Maar, na de nodige afspraken, werd een nieuwe stek gevonden in het kasteel Ravenhof aan het Oud Broek in Stabroek. De organisatoren hebben al de toezegging van twaalf kunstenaars vooral uit de regio. Daarnaast zijn er ook kunstenaars uit Nederland. Het aanbod is zeer gevarieerd en alles is handgemaakt. De gratis kadobeurs opent zaterdag 14 december om 13 uur en is nadien te bezoeken op zondag 15, vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december telkens van 11 tot 17 uur.