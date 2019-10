Kruispunt Picoloplein vier dagen onderbroken Alfons Schryvers

17 oktober 2019

16u12 0

Volgende week trekt de aannemer nutsleidingen van de Dorpsstraat, in het centrum van Stabroek, naar Laageind dwars door de rijweg van Picoloplein. Dit gebeurt in een open sleuf over de volledige breedte van de rijweg. De aansluiting van Picoloplein op de N111 Dorpsstraat/Laageind is daarom van maandag 21 tot vrijdag 25 oktober onderbroken voor het verkeer. De parkeerzone van winkelcentrum Picolo is enkel bereikbaar via de Conservenweg. Tijdens de herfstvakantie, van 28 t.e.m. donderdag 31 oktober is er slechts eenrichtingsverkeer mogelijk in een gedeelte van Laageind. Automobilisten kunnen dan enkel vanaf de school PITO tot aan het kruispunt met de Abtsdreef en Picoloplein in de richting van het centrum rijden. Tegenover PITO wordt tegelijk de Kiss & Ride zone aangepast om er in een volgende fase er verkeer over toe te laten. De onderbreking van het centrum zal ongetwijfeld voor heel wat verkeershinder zorgen. Voor het verkeer naar de A12, en de haven, is een omleiding ingesteld langs Abtsdreef, Monnikenhofstraat en Krommeweg. Zo komt men aan oprit 12 Berendrecht en kan men via de A12 vervolgens alle richtingen uit. De werken zijn bewust in de schoolvakantie gepland. Zo ondervindt de school er geen hinder van en is de impact op het verkeer minder groot. Fietsers en voetgangers kunnen steeds in beide richtingen in Laageind passeren.