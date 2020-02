Kruispunt Dorpsstraat en Grote Molenweg afgesloten voor verkeer emz

27 februari 2020

12u33 18 Stabroek Tussen 2 en 7 maart is het kruispunt van de Grote Molenweg en de Dorpsstraat afgesloten. Gemotoriseerd verkeer van en naar Hoevenen volgt een omleiding via de Kleine Molenweg. De bushaltes ‘Stabroek Molenberg’ aan de Grote Molenweg worden tijdens de werken niet bediend.

Sinds eind september 2019 werken de gemeente Stabroek, het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin aan de grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. De vernieuwde gewestweg en centrale as van Stabroek zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangename leefomgeving vormen in de dorpskern. Van maandag 2 maart tot zaterdag 7 maart schuiven de werkzaamheden op naar het kruispunt van de Dorpsstraat en de Grote Molenweg. Daardoor is een week lang geen doorgang mogelijk van de Dorpsstraat naar de Grote Molenweg en vice versa.

Kleine Molenweg

Voor het verkeer over de Dorpsstraat (N111) zullen de werkzaamheden geen hinder veroorzaken. Beide rijstroken blijven tijdens de werken bereikbaar. Enkel de afslagbeweging van en naar de Grote Molenweg is een week niet mogelijk. Wie van Hoevenen richting de A12 wil, volgt een omleiding via de ‘s Hertogendijk en de Kleine Molenweg. Van de A12 richting Hoevenen loopt een omleiding via de Kleine Molenweg en de Rijstraat. Die route wordt eveneens gevolgd door de bussen van De Lijn. De bushaltes ‘Stabroek Molenberg’ aan de Grote Molenweg worden tijdens de werken dus niet bediend. Op de Kleine Molenweg kunnen de reizigers gebruik maken van de vervanghaltes. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken steeds door de Dorpsstraat, maar wel enkel aan de overzijde van de werfzone. Zwakke weggebruikers dienen gebruik te maken van de aangegeven oversteekplaatsen.