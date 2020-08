Knip in Plantinlaan en Veldstraat moet komaf maken met sluipverkeer in Putse woonwijk emz

06 augustus 2020

15u01 0 Stabroek De gemeente Stabroek heeft een knip aangebracht in de Plantinlaan en de Veldstraat in een woonwijk in deelgemeente Putte. Deze verkeersmaatregelen moeten het De gemeente Stabroek heeft een knip aangebracht in de Plantinlaan en de Veldstraat in een woonwijk in deelgemeente Putte. Deze verkeersmaatregelen moeten het sluipverkeer weren en de buurt zo leefbaarder maken.

De verkeersremmende maatregelen omvatten concreet vier ingrepen. De Kleine Lepelstraat en de toegangsweg van ‘t Kalf worden een fietsstraat. Vlak voor het rondpunt van de Plantinlaan komende van het Hoogeind is een knip aangebracht. Enkel fietsers en voetgangers kunnen passeren. In de straat geldt een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Vlak na het kruispunt met de Kleine Lepelstraat heeft de Veldstraat een knip gekregen. Ook hier is er enkel een doorgang voor fietsers en voetgangers.

30-50-project

Dat alles kadert in het 30-50-project van het bestuur. De proefopstelling zal blijven staan tot 31 januari 2021. Dan volgt er een evaluatie.