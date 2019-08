Knekelveld op begraafplaats heeft serene gedenksteen Alfons Schryvers

27 augustus 2019

Op de gemeentelijke begraafplaats Vossenveld, aan de Vossenveldlaan in Stabroek, vinden de meeste Stabroekse overledenen een laatste rustplaats. Op de begraafplaats, achter de kerk Attenhoven aan de Blokweg in Hoevenen, gebeuren nog steeds begravingen. Meestal gaat het om oudere inwoners van Hoevenen die er bewust voor gekozen hebben om in hun vroegere gemeente begraven te worden. De Hoevense begraafplaats is echter niet zo groot zodat er ontgravingen moeten gebeuren. Omdat de wettelijke termijn van twintig jaar er verstreken was gebeurden eind 2017 opnieuw ontgravingen. Als blijvende herdenking voor de overledenen die er begraven lagen is recent op de begraafplaats een knekelveld aangelegd. Dat werd zopas aangevuld met een serene marmeren gedenksteen met daarin de gegraveerde tekst “Alles waar je echt van houdt zal warmte blijven geven. Ook al is het niet gebleven ’t blijft altijd een deel van jou, een stukje van je leven”. Bewoners zijn uitermate tevreden met het initiatief. Alhoewel de overledenen verdwenen zijn blijft er voor de nabestaanden toch nog een plaatsje om in alle sereniteit even stil te staan bij hun dierbaren. Dat bewijzen de bloemen die geregeld naast de herdenkingszuil te vinden zijn.