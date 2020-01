Kindertrouw op het gemeentehuis: “Een beetje gênant, maar wel leuk” emz

19u29 0 Stabroek Afgelopen vrijdagvoormiddag stapten Jolien (9) en Wout (9) van basisschool Sint-Calasanz met veel gegniffel in het huwelijksbootje. De trouw was hét hoogtepunt van de rondleiding in het gemeentehuis voor de kinderen van het derde leerjaar. Daarnaast maakten de kinderen ook kennis met de werking van de gemeenteraad en de politie.

Donderdag 9 en vrijdag 10 januari ontving burgemeester Rik Frans de vier klassen van het derde leerjaar van de basisschool Sint-Calasanz in Stabroek. Naar jaarlijkse gewoonte werden de leerlingen wegwijs gemaakt op het gemeentehuis. De bijeenkomst ging van start met een gemeenteraad, waarbij de kinderen vragen konden stellen aan de burgemeester. Vervolgens kregen de kinderen een uitgebreide rondleiding: “Ik probeer op een bevattelijke manier de gang van zaken op de gemeente uit te leggen. Het is belangrijk dat de kinderen er voeling mee hebben”, zegt Frans.

Huwelijksakte

De leerlingen mochten ook een kijkje nemen in de oude politiecel. Maar het was de afsluiter die op het meeste enthousiasme mocht rekenen. De burgemeester liet onder goedkeurend oog van schepenen Veerle Nonneman, Liesbeth Bardyn en Sarah Demaertelaere de twee leerlingen Jolien en Wout trouwen. Ze werden op voorhand door het lot gekozen. Het nieuwe koppel ondertekende ook een huwelijksakte. Bij het uitspreken van het huwelijk volgde een dikke knuffel. Voor de leerlingen was de officiële plechtigheid een hele belevenis. : “Het was een beetje gênant, maar tegelijkertijd ook heel leuk om mee te maken”, zegt Jolien.