Kindergemeenteraad behandelt thema ‘pleegzorg’: “Belangrijk voor later” emz

23 januari 2020

19u03 0 Stabroek Voor de vierde maal hebben burgemeester Rik Frans en schepen voor Jeugd Liesbeth Bardyn de kindergemeenteraad bijeen geroepen. Een delegatie van vier leerlingen uit de derde graad van de vier basisscholen uit de gemeente maakten donderdagavond kennis met het concept van pleegzorg om op de volgende vergadering dan een advies te kunnen formuleren. “De inspraak van kinderen wordt vaak zwaar onderschat”, zegt schepen Bardyn.

Sinds september 2019 roept de gemeente een kindergemeenteraad van telkens vier verkozen leerlingen van basisscholen De Rekke, De Stappe, Sint-Catharina en Sint-Calasanz bijeen om interactief te vergaderen in het Sociaal Huis in Hoevenen. “Tijdens de bijeenkomst wordt een thema besproken dat ook voor het schepencollege hoog op de agenda staat. Vanavond haalden we de leerlingen uit hun comfortzone door het te hebben over pleegzorg”, licht Bardyn toe.

Geen adoptie

Terwijl de kinderen voordien dachten dat pleegzorg met adoptie te maken had, maakte de toelichting van Ninke Neirynck, communicatiemedewerkster van pleegzorg Provincie Antwerpen, al snel duidelijk dat pleegzorg een tijdelijke opvang inhoudt. Na haar uitleg stelden de kinderen nog een aantal pertinente vragen. “Het is belangrijk om dat allemaal te weten voor later”, zegt kinderburgemeester Elise (11) van basisschool Sint-Catharina. Op de volgende kindergemeenteraad zal er dan bekeken worden hoe de gemeente Stabroek zich op vlak van pleegzorg kan verbeteren, ook al telt de gemeente al zeventien pleeggezinnen.

“We willen de kinderen op deze manier doen kennis maken met het systeem van de gemeenteraad en een basisbeginsel als democratie”, zegt burgemeester Frans en schepen voor Sociale Zaken Herman Jongenelen (CD&V). Het spannendste agendapunt was misschien wel het gemeentebos in Hoevenen, waarvoor de kindergemeenteraad een naam mocht bedenken. Op de vergadering konden voorstellen als ‘t Boske of ‘t Plaske alvast op veel bijval rekenen.