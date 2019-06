Kettingbotsing met dodelijk slachtoffer op A12 in Stabroek richting Nederland: file vanaf Antwerpse Ring Sander Bral

18 juni 2019

14u36 4 Stabroek Door een kettingbotsing met een vrachtwagen, bestelwagen en twee personenwagens is er heel wat verkeershinder op de A12 richting Nederland. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van Stabroek. De vrachtwagen moet getakeld worden waardoor de hinder lang zal aanhouden. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan uit de buurt te blijven. Er viel een dodelijk slachtoffer.

“Het ongeval deed zich voor op de afslagstrook aan de afrit Stabroek rond 13 uur dinsdagmiddag”, klinkt het bij de federale wegpolitie. “Wellicht is een voertuig ingereden op een file daar. De vrachtwagen is gekanteld, de takelwerken zullen dus lang duren en er is veel plaats voor nodig.”

De bestuurder van de bestelwagen overleefde de klap niet. Twee andere personen raakten lichtgewond.

De pechstrook, afslagstrook en rechterrijstrook zijn afgesloten zodat hulp- en takeldiensten hun werk kunnen doen. Het verkeer kan stapvoets passeren via de linkerrijstrook. Er staat al een file vanaf de aansluiting met de Ring rond Antwerpen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer dat van Antwerpen naar Rotterdam moet aan om de E19 te nemen via Breda. Wie van Antwerpen naar Zeeland moet rijdt beter om via de E34 Zelzate en de Westerscheldetunnel.