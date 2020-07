Ken jij alle plekjes in Stabroek? Test het met de fotozoektocht van ‘Stabroek Zomert’ emz

02 juli 2020

15u08 0 Stabroek De gemeente Stabroek heeft in kader van ‘Stabroek Zomert’ een fotozoektocht van ongeveer 25 kilometer uitgewerkt. De opdracht bestaat erin van veertig foto’s te achterhalen waar die genomen zijn.

Te voet, met de fiets, per step, op het skateboard... Het kan allemaal. Als het antwoordformulier maar voor 31 oktober binnen is. In de zoektocht zijn er drie lussen verwerkt in de drie deelgemeenten Hoevenen, Putte en Stabroek. Die kleinere tochten tussen de drie en vijf kilometer kunnen ook apart gedaan worden.

Zes winnaars

De beste speurneuzen maken kans op een prijs. Aan de hand van de antwoorden en de schiftingsvraag worden er zes winnaars bepaald. Eentje voor de winnaar van iedere lus en eentje voor de eerste drie correcte inzendingen van de volledige trip. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie aan het begin van 2021. Kinderen onder de twaalf jaar mogen deelnemen aan één of meerdere lussen. Volwassenen en kinderen ouder dan twaalf jaar kunnen enkel een prijs winnen van de oplossing voor de volledige fotozoektocht.

Het antwoordformulier is te downloaden op de gemeentelijke website. De drie startpunten zijn het Frans Oomsplein in Hoevenen, het Ravenhof in Putte en taverne De Neus in Stabroek. De antwoordformulieren mogen binnengebracht worden in de brievenbus van het administratief centrum op de Dorpsstraat 45 in Stabroek. Die moeten binnen zijn vóór 1 november.