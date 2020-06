Kattenadvies start crowdfunding voor katje Lee emz

24 juni 2020

14u39 0 Stabroek Kattenadvies heeft een crowdfunding gestart voor de kosten in de zaak katje Lee helpen te dragen. Op die manier wil de internationale vzw de Stabroekse studente Selena Ali steunen. “Het streefdoel is vierduizend euro”, vertelt initiatiefnemer Raf Van Duyse.

De inspanningen om katje Lee in leven te houden, moeten baasje Selena Ali handenvol geld gekost hebben: advocaten, de heen- en terugvlucht van Lee naar Peru, inentingen, controles bij dierenartsen… De eigenares gaf te kennen zelf te zullen opdraaien voor de kosten. Een crowdfunding zou er niet komen.

Symbolisch

Daar denkt Raf Van Duyse van Kattenadvies anders over. “We weten dat Selena dat eigenlijk niet wil. Vele mensen zullen ook zeggen dat er zovele andere katten en honden nood hebben aan steun. Maar voor ons is Lee de link tussen kat en mens. Het katje staat aan de ene kant symbool voor de machteloosheid van de kleine kat, maar ook van de kleine mens in deze slechte tijd. Maar aan de andere kant ook voor het feit dat zowel het leven van een kat als dat van ons belangrijk is.”

Daarom startte hij maandagavond een crowdfunding. “Ik schat de totaalkost voor Selena toch wel op 8.000 à 10.000 euro. Als alle 80.000 ondertekenaars van onze petitie een halve euro zouden storten, komen we al aan 4.000 euro. Momenteel loop de actie eigenlijk vrij vlot. In de eerste 24 uur werd toch al 750 euro gestort”, besluit Van Duyse.

Een bijdrage leveren voor de crowdfunding kan via de website van Kattenadvies. Storten gebeurt via het rekeningnummer BE53 5230 8077 9453 - BIC: TRIOBEBB. Bij de omschrijving moet ‘Katje Lee steunen’ ingevuld worden.